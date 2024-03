BBB 24: Eliminação de Yasmin Brunet faz reality bater recorde de audiência

Com a eliminação de Yasmin Brunet na última terça-feira, 12, BBB 24 alcançou recorde de audiência e igualou alcance do segundo dia de programa

A eliminação de Yasmin Brunet do BBB 24 representou um recorde de audiência para a TV Globo na última terça-feira, 12. Segundo o Notícias da TV, o reality show conseguiu igualar o alcance do segundo dia de programa, sendo o maior público desde então. A modelo deixou o confinamento com 80,76% dos votos.

De acordo com dados divulgados pela Kantar Ibope Media, o programa comandado por Tadeu Schmidt ficou com 23,3 pontos de média na Grande São Paulo, o mesmo índice do recorde anterior, registrado no dia 9 de janeiro.

A sister já acreditava que seria a eliminada da noite e dizia isso aos aliados constantemente. Após a expulsão da parceira de jogo Wanessa Camargo, a modelo pediu para ser indicada ao paredão, pois não queria mais dividir o mesmo ambiente que seu rival, Davi.

Parte do público ainda permaneceu ligado na emissora durante a madrugada para conferir a estreia do novo cenário do Jornal da Globo. Mais cedo, Renata Lo Prete fez uma entrada ao vivo durante o BBB para destacar a novidade, refletindo positivamente na audiência. O jornal registrou 10,2 pontos, a segunda melhor média do ano.

Confira o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt para Yasmin Brunet:

