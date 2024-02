BBB 24: Deniziane revela maior arrependimento após eliminação: “Me entregar”

Após eliminação, Deniziane chora ao ser confrontada sobre término de namoro com Matteus e revela seu maior arrependimento no BBB 24

Após sua eliminação do Big Brother Brasil 24 na última terça-feira, 20, Deniziane refletiu sobre seu namoro com Matteus na casa mais vigiada do Brasil. Durante sua entrevista no Bate-Papo BBB, a fisioterapeuta abriu o coração e revelou que um de seus maiores arrependimentos no confinamento foi não ter se entregado totalmente à relação.

Confrontada pelos apresentadores da atração, Ed Gama e Thais Fersoza sobre seu relacionamento no reality show, Deniziane revelou que não se arrepende de ter firmado um compromisso. Ao invés disso, ela lamentou não ter aproveitado mais o tempo ao lado do amado devido ao seu medo de se envolver com alguém no confinamento.

“Eu deveria ter me entregado, de fato, ao que eu queria no meu coração”, a ex-sister confessou que o namoro foi uma “decepção”. Ela ainda aproveitou para negar que terminou o relacionamento depois que o estudante de engenharia tirou a barba: "Eu imaginei que pudessem interpretar dessa maneira”, Anne caiu no choro ao comentar sobre os boatos.

a deniziane chorando porque não foi pela barba que ela terminou com o matteus KKKKKKKKK tô rindo com respeito #bbb24#batepapobbbpic.twitter.com/SNViqKlQWj — paiva (@paiva) February 21, 2024

"Só que, quando eu comecei o relacionamento com o Matteus, falei o tempo todo que não queria um relacionamento. Alguns dias antes, eu já estava chorando”, Anne lamentou a separação com o rapaz e relembrou os altos e baixos do namoro: "As nossas idas e vindas foram porque eu estava lutando contra. Mas foi genuíno”, disse a morena.

Por fim, Deniziane enfatizou que a situação teria sido diferente se tivesse conhecido o Alegrette fora do reality show. “Se fosse aqui fora, eu iria me entregar e viver aquilo sem a pressão do jogo. Porque eu entrei bitolada para não me relacionar. Acho que se tivesse entrado pensando "se acontecer, vou me entregar", tudo bem”, a eliminada concluiu.

Vale lembrar que durante sua eliminação, Matteus ficou desolado. Ele chegou até mesmo a se ajoelhar na frente da amada, pedindo desculpas: “Me desculpa, eu não quero ter interferido na sua história, pelo amor de Deus, me perdoa”, disse o estudante. Anne tranquilizou o amado: "Não preocupa, você fez o que você pôde", disse.

Deniziane e Matteus tiveram recaída:

Depois de alguns dias da sister ter decidido terminar a relação com o estudante de Engenharia Agrícola, ela não resistiu e acabou se reaproximando. Após a formação do paredão no último domingo, 18, os dois emparedados, Deniziane e Matteus, acabaram deitando na mesma cama e comentaram sobre a vontade de reatar o relacionamento.

"Eu acho que é pior. Dá vontade, entendeu? A gente tem atração, não tem como falar que não tem", acrescentou a fisioterapeuta. "Isso aí é nítido", disse Matteus. "Mas a gente dar um beijo por semana não dá nada. Eu faço combinado. Um beijo assim daqueles sem ser deitado no edredom, nem nada. Só um beijo", sugeriu o estudante de Engenharia Agrícola.