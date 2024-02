BBB 24: Recaída? Deniziane e Matteus deitam juntos: 'Controle'

Após terminarem relacionamento, Deniziane e Matteus protagonizam clima de romance na cama; ex-casal está no paredão desta semana

Parece que a separação de Deniziane e Matteus não está durando muito no BBB 24. Depois de alguns dias da sister ter decidido terminar a relação com o estudante de Engenharia Agrícola, ela não resistiu e acabou se reaproximando.

Depois da formação do paredão neste domingo, 18, os dois emparedados acabaram deitando na mesma cama. "Eu não vou falar nada, a língua chega a coçar", brincou Lucas Henrique ao ver o ex-casal juntinho.

Em seguida Matteus iniciou uma conversa com Deniziane sobre a relação entre os dois: "Falando sério mesmo, claro, tu acha que não vai ter controle, mas eu vou respeitar teu espaço, assim como a gente estava se respeitando, ou tentando se respeitar pelo menos", afirmou o brother.

A sister negou e o gaúcho continuou: "Eu sei, não precisa a gente ficar assim. Mas de estar mais pertinho acho que não tem problema", diz ele. "Eu acho que tem", respondeu Deniziane.

"Eu acho que é pior. Dá vontade, entendeu? A gente tem atração, não tem como falar que não tem", acrescentou a fisioterapeuta. "Isso aí é nítido", disse Matteus. "Mas a gente dar um beijo por semana não dá nada. Eu faço combinado. Um beijo assim daqueles sem ser deitado no edredom, nem nada. Só um beijo", sugeriu o estudante de Engenharia Agrícola.

Deniziane rejeitou, mas Matteus insistiu: "Um por mês? Um por festa? Ah, um por festa dá. A gente fica assim ó". "Não, Matteus", declarou a mineira.

Sonia Abrão pede saída de Deniziane

A apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião sobre o Paredão formado neste domingo, 18, no BBB 24. Em sua rede social, a jornalista compartilhou uma foto dos emparedados, Deniziane, Fernanda, Matteus, e falou sobre qual deles deseja que saia da casa mais vigiada do Brasil.

A comandante do A Tarde é Sua então apontou Deniziane como sua escolhido e explicou o motivo. A apresentadora apontou o término dela com Matteus e a encrenca que arrumou com Davi por conta de limões.

"FORA, DENIZIANE! Além de ter descartado o MATTEUS na cara dura, o que fez com DAVI por causa dos limões, foi a gota d’água! Só porque tava na mira da líder, com um pé no Paredão, usou o brother pra tentar ficar no jogo, arrumando uma treta desnecessária com ele! E em dupla com a intragável Geovana, que se recuperou do pé, mas continua manca das ideias! Ilumina, Senhor", disparou a comunicadora.