BBB 24: Davi recebe conselho importante de brothers após resultado do paredão

Salvo de mais um paredão no BBB 24, Davi foi alertado por outros brothers no confinamento a respeito de sua permanência no jogo

Os brothers Davi e Isabelle seguem no jogo do BBB 24, da Globo, após enfrentarem o oitavo paredão da edição ao lado de Marcus Vinicius, eliminado com 84,86% dos votos. O resultado da berlinda fez com que alguns participantes alertassem o motorista de aplicativo a respeito dos próximos dias.

Reunidos no Quarto Fada, Alane, Matteus, Beatriz e Deniziane conversaram com o jovem sobre sua trajetória na competição a partir deste momento. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 14, eles afirmaram que os adversários de Davi podem se aproximar do brother por estratégia.

Acreditando que a permanência de Davi seja um forte indício de que ele pode ser o favorito do público do reality show, Matteus pediu para o colega de confinamento ficar em alerta: "Tu te cuida, porque agora o pessoal vai chegar em ti". "Todo mundo vai querer ser seu amigo agora", concordou Alane.

Davi, no entanto, assegurou aos brothers que não mudará seu jogo e seguirá com o que acredita ser o certo. "Não vai, não. Quem é alvo, é alvo. E quem não é, vai ser. Deixa o jogo rolar… Não quero maltratar ninguém, como vocês não me maltrataram", declarou o jovem.

Por fim, Matteus reforçou o conselho inicial: "Só estou te falando, não quero interferir no seu jogo. Só dizendo para você se cuidar como pessoa em si", concluiu o gaúcho. Vale lembrar que Davi recebeu 12,07% dos votos do público, e Isabelle 3,07%.

🗣 Matteus para Davi: “O pessoal vai chegar em ti. Chegar para se aproximar”

🗣 Alane: “Todo mundo vai querer ser teu amigo agora”#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/4nv3OV7Xtx — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2024

Brother analisa resultado do paredão

A eliminação de Marcus Vinicius no oitavo paredão do BBB 24, da Globo, deixou os brothers bem abalados. Ao longo da madrugada desta quarta-feira, 14, Lucas Henrique, líder da semana, analisou a escolha do público do reality show em deixar Davi e Isabelle no jogo.

Assim, na academia da casa, o professor de educação física se encontrou com Rodriguinho, Pitel, Michel, Raquele e Giovanna para conversar. Na ocasião, eles falaram sobre o resultado da berlinda.

"Essa eliminação surpreendeu", comentou o pagodeiro. Lucas, então, analisou a permanência do motorista de aplicativo: "Acho que o Davi está forte lá fora. Porque ele é um cara do tudo ou nada. Ele é um cara interessante para o jogo, porque ele causa confusão, rebuliço. Ele é um cara importante para o jogo, para criar roteiro, criar rivais. Ele vai ter rival por muito tempo, o que não falta para ele é opção de voto", declarou.

Apesar disso, o líder disse acreditar que Davi não deverá ser o campeão da edição. "Eu acho que ele não ganhou o programa, não, porque já vi muita gente perder isso aqui nas últimas semanas", pontuou Lucas Henrique. "Eu acho que ele ainda não pegou um paredão sobre ele", opinou Rodriguinho. "Eu acho que esse era sobre ele", rebateu Pitel, por fim.