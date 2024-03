BBB 24: Davi diz que 'deu a liderança' para Bia: 'Não queria'

Após perder Prova do Líder de Resistência para Bia, Davi diz que deixou sister levar a melhor e que teria feito diferente do que ela fez

Após perder a disputa da liderança para Beatriz na Prova do Líder de Resistência, Davi voltou a falar sobre a situação na manhã deste sábado, 09. Em conversa com Isabelle, o motorista de aplicativo falou que decidiu deixar a sister vencer.

O baiano comentou que se estivesse no lugar dela, que já havia sido líder, teria deixado para a pessoa que nunca tinha tido a oportunidade. "Eu dei o máximo, eu olhei para trás, vi a Bia também, vi que ela tava mal mesmo. Mas eu olhei no olhar dela, ela estava mal, mas dizia que estava bem. Quando eu cai, ela caiu rápido. Eu falei 'tem que tomar a decisão isso aqui, se não ela vai ficar aqui, eu vou ficar aqui e vai dar m*' e eu tive que dar a liderança, né? Não queria, claro", falou o brother.

"Se eu tivesse no lugar dela, se eu já tivesse ganhado a liderança e eu sei que ela não corre o risco de ir para o Paredão, eu daria a liderança, entendeu? Eu no lugar, me jogaria, entendeu?", opinou o baiano. "Como assim, não entendi", perguntou Isabelle. "Se eu estivesse no lugar dela e ela fosse eu, eu me jogaria logo cedo", disse o brother.

A dançarina ainda questionou: "Por que ela não tem risco?". Ele explicou: "Não, também porque ela não tem risco e porque ela já foi Líder, então daria oportunidade para outra pessoa usufruir, se a pessoa ainda não tivesse usufruído da liderança, ai daria oportunidade. Mas cada um..." ."Mas nessa altura do campeonato...", começou a manauara. O baiano interrompeu: "Mas nessa altura do campeonato não tem essa, mas você entendeu meu ponto de vista. [...] Ontem eu tive que tomar uma decisão, a gente estava lá sofrendo, foi sofrimento."

Após perder a Prova do Líder, Davi já havia comentado que "teve que ceder". Depois da disputa, ele teve dores fortes e precisou da ajudar dos brothers para ser carregado até o confessionário.

Davi explica motivo para ter desistido da prova de resistência

Em conversa com Matteus, Davi revelou o que passou em sua cabeça na hora de desistir da prova do líder de resistência do BBB 24. Ele deixou a prova quando era um dos finalistas e deu a liderança para Beatriz.

"Eu estava com ela. Aí falei: ‘Poxa, se eu ficar aqui com ela pra ver se vai desempatar, empatar ou o que vai resolver, a gente fica aqui até o ao vivo. Uma hora dessas, deve ser de tarde… Tá tudo em casa, deixa lá. Deixa a Bia pegar a liderança dela. Pelo menos é a Bia, né? Aí eu caí. Quando eu caí, isso aqui [perna], já estava assim em cima da parada… Eu caí de lado, durão!", disse ele.