BBB 24: Davi discute com brother: "Tudo quer criar um problema"

Na área externa da casa do 'BBB 24', enquanto esperava uma ação do programa, Davi acabou se desentendendo com um brother

Davi discutiu com Michel na área externada da casa do BBB 24. Nesta terça-feira, 6, os participantes do reality show se reuniram para realizar uma ação do programa, e os dois brothers acabaram se desentendendo por conta de uma fala direcionada à Raquele.

"Quando falei com a Raquele aqui e você já falou assim: 'Ela não vai conseguir, ela vai conseguir'", disse Davi. "É porque ela quer fazer. Por isso que eu falei", respondeu Michel. "Eu sei e você tá se incomodando? Eu tô falando com ela, não tô falando com você", rebateu o motorista de aplicativo.

"Eu tenho que ficar calado? Entendi", questionou o brother. "Mas eu tô falando com ela, não falei com você, entenda como você quiser", retrucou ele. "Ok", falou o professor de Geografia. "Claro que é ok", comentou Davi.

Em seguida, Michel tentou se explicar: "Eu só falei 'deixa ela fazer', porque ela pediu para fazer", disse ele. "Mas eu falei com ela, não falei com você", respondeu o motorista de aplicativo. "Mas a gente não é um grupo? Não está decidindo em grupo? Nós somos o grupo de verde e eu vou dar opinião", justificou o rapaz.

"Valeu, Michel, estou falando com ela. Você tudo tem que trazer para um outro lado... Valeu, valeu. Tudo você quer criar um problema", completou o baiano. Raquele, então, intervém na discussão: "Eu vou fazer e pronto, acabou!", falou a sister.

Casa onde mãe de Davi mora corre risco de deslizamento

Confinado no BBB 24 há cerca de um mês, o participante Davi nem imagina o grande sucesso que tem feito fora do reality show da Globo. A trajetória do brother na competição pode mudar a vida não só a sua vida, mas a de toda sua família. O site Splash, do UOL, visitou Cajazeiras, em Salvador, local em que Davi cresceu, e conversou um pouco com Elisângela Brito, mãe do jovem, sobre as dificuldades que eles enfrentam.

"No fundo da casa há um deslizamento de terra mesmo com a lona que colocaram. Fui notificada para sair, evacuar esse imóvel imediatamente. Não posso ficar aqui", contou ela. Desde então, ela seguiu a recomendação de não ocupar mais um dos quartos da casa e dorme na sala com a filha, Maria Eduarda, de sete anos.