BBB 24: Davi detona sister após formação de paredão: 'Fofoqueira'

Em conversa com Isabelle sobre o décimo paredão do BBB 24, Davi avaliou o comportamento de outra sister e não poupou críticas

A formação do décimo paredão no BBB 24, da Globo, seguiu sendo o assunto principal entre os brothers durante a madrugada desta segunda-feira, 26. Em conversa com Isabelle sobre a votação da noite, Davi não poupou críticas à Leidy Elin.

Tudo começou após a manauara comentar que, segundo Leidy, a decisão da líder Beatriz em indicar Rodriguinho teria acontecido por meio de uma influência sua. Davi, no entanto, discordou da informação: "Uma coisa que eu odeio é fofoca", disparou.

E continuou: "E Leidy é uma pessoa que é fofoqueira. A menina [Beatriz] já falou dentro do quarto: 'não, você não influenciou em nada', ela sabe o que faz". Na sequência, Isabelle insistiu que a colega de confinamento estaria abalada com a possibilidade de ter interferido na indicação ao paredão.

"Ela acha isso, mas sai falando para todo mundo?", questionou Davi. "É porque ela está mal, ela quer desabafar", apontou Isabelle. "E sai falando pra todo mundo? Pra, depois, todo mundo da casa estar falando: 'ai, a Beatriz foi influenciada pelos outros para fazer a votação'. Isso não existe, isso não se pode fazer, ela está errada", concluiu o brother.

Vale lembrar que Rodriguinho disputa a permanência no jogo do BBB 24 ao lado de Fernanda e Lucas Henrique. O resultado do paredão será anunciado ao vivo na próxima terça-feira, 27.

Como aconteceu a formação do paredão?

Na noite de domingo, 25, o apresentador Tadeu Schmidt comandou ao vivo a formação do décimo paredão do BBB 24. Nesta semana, os brothers Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho encaram a berlinda e disputam a permanência no jogo.

A noite começou com o anjo autoimune Michel imunizando Giovanna. A líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com Bia, também deveria indicar alguém e escolheu Lucas Henrique.

Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e também deveria mandar um participante para o paredão. A trancista escolheu Fernanda.