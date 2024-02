BBB 24: Wanessa critica postura de Bin Laden: 'Tudo que reclamou do Davi'

Após a formação do décimo paredão no BBB 24, Wanessa Camargo criticou a reação de MC Bin Laden ao vencer a prova bate-volta

Após a formação de mais um paredão no BBB 24, da Globo, alguns brothers se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país para bater um papo a respeito da berlinda. Em conversa com Yasmin Brunet e Lucas Henrique, a cantora Wanessa Camargo criticou a postura de MC Bin Laden, vencedor da prova Bate-Volta.

"Esse paredão é uma combinação tão improvável, tão louca, tão absurda... Se o MC Bin Laden estivesse no paredão, eu ia ficar muito mais segura", comentou a artista. Yasmin, então, concordou com a amiga: "Eu também, mesmo não sabendo de nada. A gente ia ficar segura por causa das nossas teorias e convicções", declarou a modelo.

Na sequência, Wanessa Camargo comparou a atitude de Bin Laden com a de Davi. Os dois brothers tiveram um embate semanas atrás devido a polêmica do bordão "calabreso", utilizado pelo motorista de aplicativo durante um atrito.

"Mas Davi tão certo não tem sentido pra mim, baratinei. Não tem mais embate direto [entre] Bin e Davi", relatou a filha de Zezé Di Camargo. E completou: "Cara, eu vejo o Bin muito envolvido. Desculpa, eu não confio no Bin, ele aumenta, distorce as coisas, não confio. Tudo que ele reclamou do Davi ele fez. Cara, 'chupa' pra quem?", indagou a sister, se referindo a reação do funkeiro ao vencer a dinâmica da noite.

Wanessa sobre as atitudes do Bin Laden: "Tudo que ele reclamou do Davi, ele fez. Chupa pra quem?" 👀#BBB24#TeamWanessa 🌷 pic.twitter.com/XwELlblfGo — Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) February 26, 2024

Como foi a formação do paredão?

Na noite de domingo, 25, o apresentador Tadeu Schmidtcomandou ao vivo a formação do décimo paredão do BBB 24. Nesta semana, os brothers Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho encaram a berlinda e disputam a permanência no jogo.

A noite começou com o anjo autoimune Michel imunizando Giovanna. A líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com Bia, também deveria indicar alguém e escolheu Lucas Henrique.

Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e também deveria mandar um participante para o paredão. A trancista escolheu Fernanda.

A casa votou no confessionário e MC Bin Laden recebeu 9 votos. Lucas Henrique, Fernanda e o cantor disputaram a Prova Bate e Volta, mas o funkeiro levou a melhor e se livrou da berlinda.

O resultado do décimo paredão da edição será anunciado ao vivo na próxima terça-feira, 27, logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Renascer', de Bruno Luperi.