BBB 24: Como é a casa de Beatriz? Sister mora em imóvel modesto com a família

Emparedada, Beatriz pode retornar para casa humilde em que mora com sua família; conheça o lar da sister fora do BBB 24

Beatriz corre o risco de deixar o Big Brother Brasil 24 ainda nesta quinta-feira, 11, com o resultado do Paredão. Fora do confinamento, a vendedora retorna para o imóvel humilde que divide com sua família em Guarulhos, na Grande São Paulo. Inclusive, ela já havia dividido alguns detalhes de sua residência nas redes sociais antes de entrar no programa.

Em um vídeo compartilhado por Bia, ela mostra com orgulho a laje de sua casa. Além dos itens de lavanderia e um varal para estender as roupas, a vendedora também contou que, apesar de não ter uma piscina, ela e o pai instalaram um chuveiro na área externa para se refrescarem no calor: “Sábado é dia de tomar na laje!”, disse a sister entusiasmada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)



Além do chuveiro, a mãe da vendedora, Aricelina Reis, também mostrou mais detalhes da laje, que definiu como o cômodo preferido da filha, em um vídeo nas redes sociais: "Neste cantinho ela ficava tocando violão e cantando as músicas de Xande de Pilares", explicou. Ela também entregou que sua herdeira gostava de orar na área externa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

"Aqui ela tanto cantava quanto orava. O dia em que ela amanhecia dizendo 'hoje vou falar com Deus', ela subia, ajoelhava, orava e falava muito com Deus”, disse a mãe de Bia. De origem humilde, a atriz também compartilhou alguns detalhes da residência da família com seus colegas de confinamento durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Beatriz revelou que, no passado, seus pais pausaram uma reforma em casa para que ela pudesse realizar o sonho de cursar teatro. Por isso, ela e os cinco irmãos dormem em colchões no chão e as portas não têm batentes. Inclusive, a vendedora revelou que seu quarto também passou por algumas modificações para que ela pudesse gravar seus conteúdos e enviou uma foto ao GShow:

Beatriz exibe quarto fora do BBB 24 - Foto: Arquivo pessoal/GShow

Beatriz pressente resultado do paredão:

Apesar de ter afirmado várias vezes que não se imagina deixando o reality show, Beatriz parece estar se preparando para uma possível eliminação do Big Brother Brasil 24. Na madrugada desta quinta-feira, 11, a sister emparedada teve um pressentimento sobre o fim de sua estadia no programa ao notar um detalhe inusitado após a festa.

Ao perceber que sua música tema foi deixada de fora da setlist, Beatriz começa a especular sobre uma possível eliminação. Vale destacar que ela está enfrentando o paredão ao lado de Davi e Isabelle. Na reta final do reality show, que está em 'modo turbo', o resultado da berlinda será anunciado nesta quinta-feira, 11, ao vivo por Tadeu Schmidt.