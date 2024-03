BBB 24: Campanha e ataques de Wanessa contra Davi não podem ser esquecidos

Edição do BBB 24 conseguiu transformar Wanessa em vitima por uma situação causada por ela mesma após 50 dias detonando o Davi no programa

Depois de passar meses sendo criticada e julgada por sua postura exagerada contra Davi no BBB 24, a cantora Wanessa Camargo foi expulsa do programa como "vítima". No entanto, é importante lembrar o quanto a artista passou semanas em uma intensa campanha para destruir a imagem do adversário que, a certa altura do programa, já despontava como favorito.

Antes de ser desclassificada do BBB 24 por agressão física ao Davi, a filha de Zezé di Camargo o chamou de agressivo, tóxico, maldoso e até sugeriu que ele tinha problemas de saúde mental, como narcisismo. Tudo foi visto pelo público de casa, mas de maneira alternativa e não por conta da edição diária da Globo, que claramente preferiu resguardar a imagem da artista.

Com uma convivência complicada com o baiano, a cantora deixou claro que não suportava mais a sua presença no jogo e cravou que não iria descansar até sua eliminação. Provavelmente se fosse o contrario, neste caso de agressão, Wanessa e os companheiros de jogo não iriam hesitar em apontar um erro do colega.

Colocar o Davi unicamente como o responsável pela eliminação de Wanessa, é um equivoco. Imagens foram analisadas pela produção, que optou por desclassificar a artista. Outras vezes, situações parecidas passaram por uma avaliação e não tiveram o mesmo fim, mesmo com uma grande repercussão. Mas diante dos fatos, a própria Wanessa cravou sua eliminação. Ela sabia que ali estava o Davi e, em forma de provocação ou não, bateu em sua perna.

A de se levar em conta que, depois de mais de dois meses, não faltam provas de que Wanessa não estava mais suportando dividir o mesmo espaço com o Davi. Ainda na última semana, os dois se enfrentaram pela primeira vez e foi reforçado a rivalidade entre eles. Mas apesar tudo, parece que a eliminação da artista fez tudo cair no esquecimento. Talvez seja mais fácil transformar uma famosa em vítima, do que o motorista de aplicativo.