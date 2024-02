BBB 24: Brothers se chocam com mensagem enigmática em carta: “Aqui fora”

O que aconteceu? Davi, Alane, Fernanda e outros brothers encontram carta misteriosa e ficam chocados com mensagem externa no BBB 24

Durante a tarde desta quarta-feira, 21, os confinados do Big Brother Brasil 24 receberam a visita de mais um invasor, que faz parte de um quadro do programa para recepcionar celebridades na casa. No entanto, o que chamou a atenção foi a descoberta de uma carta enigmática deixada pela personalidade misteriosa, que foi encontrada por Davi e Alane.

Enquanto estavam isolados na área externa da casa mais vigiada do Brasil, ocorreu uma invasão na parte interna e alguém deixou um bilhete misterioso na sala. Ao retornarem para o confinamento, o motorista e a atriz foram os primeiros a encontrar a carta e, imediatamente, compartilharam o conteúdo com outros confinados.

Leidy, Wanessa, Fernanda e Giovanna escutavam atentamente para descobrir juntos o que estava escrito. Mas o recado serviu apenas para tirar onda com os brothers do reality show global: "Queridos participantes. Tirando um ou outro aqui fora, todo mundo ama vocês, ou não. Nos vemos na final, ou não. Assinado: o invasor”, diz a mensagem.

Alguns dos participantes até chegaram a teorizar sobre o conteúdo da carta, mas logo concluíram que se tratava de uma brincadeira e caíram na gargalhada. Por fim, Davi e Alane deixaram o papel enigmático sobre o que está acontecedo fora do reality de lado. Até o momento, a emissora ainda não revelou quem foi o responsável pelo bilhete misterioso.

Reação dos participantes lendo a carta do invasor #BBB24pic.twitter.com/2Yj2kbnIAC — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 21, 2024

Vale lembrar que ao longo dos anos, diversos famosos já fizeram uma visita ao confinamento. Nomes como Xuxa, Angélica, Paulo Gustavo, Cauã Reymond, Ivete Sangalo e Jô Soares agitaram a casa com suas participações. A repercussão fez com que a emissora criasse o quadro 'Vamo Invadir sua Casa', comandado por Marcos Vera.

Inclusive, nesta edição, o apresentador isolou a casa para receber ninguém menos que Ary Fontoura. O veterano da emissora entrou no confinamento e causou alvoroço com uma brincadeira. É que o ator decidiu apertar o botão de desistência. Assim que ele 'pediu para sair', os brothers puderam retornar para dentro e ficaram em choque com o alarme.

Quem foi eliminado no último paredão do BBB 24?

Na noite da última terça-feira, 20, Deniziane deixou o confinamento com 52,02% dos votos no paredão. Ao deixar a casa, ela refletiu sobre sua trajetória e seu namoro com Matteus durante sua entrevista no Bate-Papo BBB. A fisioterapeuta abriu o coração e revelou que um de seus maiores arrependimentos no confinamento foi não ter se entregado totalmente à relação.

Confrontada pelos apresentadores da atração, Ed Gama e Thais Fersoza sobre seu relacionamento, Deniziane revelou que não se arrepende do namoro. Ao invés disso, lamentou não ter aproveitado mais o tempo ao lado do amado devido aos seu medo de se envolver com alguém no confinamento; confira a declaração da última eliminada do BBB 24.