BBB 24: Brothers combinam voto e definem principal alvo do próximo Paredão

Mas já? Brothers do Quarto Gnomo chegam a um consenso e batem o martelo para indicar apenas um participante no próximo Paredão do BBB 24

Na madrugada desta sexta-feira, 15, os aliados do Quarto Gnomo do Big Brother Brasil 24 surpreenderam ao chegarem a um consenso rapidamente enquanto combinavam os votos. Fernanda, Leidy, Raquele, Lucas Henrique e Giovanna Pitel baterem o martelo para indicar somente um participante ao próximo Paredão: Davi.

Tudo isso porque eles estão ao lado da líder Giovanna, que também já esboçou quem deve ficar em sua mira: Beatriz, Alane, Matteus. Por isso, os demais aliados decidiram votar entre os dois rivais restantes: "São os três principais seus. Sobra para gente Cunhã e Davi”, Leidy analisou as opções ao lado dos colegas de confinamento.

Então, Pitel definiu que eles deveriam escolher um dos dois para votar em conjunto. Dessa forma, o grupo se protege e o rival não tem chance de escapar da berlinda. Fernanda concordou e pediu para os colegas escolherem quem seria o próximo emparedado do grupo: "Para mim tanto faz. Essa altura do campeonato não tem mais peso", explicou.

Por isso, a assistente social tomou a iniciativa e decidiu puxar os votos: "Então, bora de Davi?", disse Pitel. Leidy, que tem uma rixa intensa com o motorista de aplicativo, concordou imediatamente: "Davi futebol clube", a trancista disparou. "É a minha opção também”, Raquele concordou com os demais integrantes do grupo e definiu seu voto.

Gnomo está entre Davi e Matteus, como voto da casa! pic.twitter.com/dFnsnDwgrT — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 15, 2024

Mas é importante ressaltar que o Quarto Gnomo pode ter que recalcular a rota e emparedar outro rival. Isso porque Giovanna deverá colocar cinco participantes em sua mira e terá que escolher entre um deles para indicar ao paredão. No entanto, os demais confinados só poderão votar abertamente entre os outros quatro eleitos pela nutricionista.

Na sequência, eles participarão de uma nova votação e aí sim, poderão indicar o motorista de aplicativo para berlinda. Por fim, é importante mencionar também que o grupo conta com outra vantagem. Isso porque Raquele garantiu o Poder Curinga da semana e se quiser, pode gerar uma reviravolta no jogo e vetar a imunidade do vencedor da Prova do Anjo.

Giovanna já revelou qual brother deve indicar ao paredão:

Vencedora da Prova do Líder, a sister Giovanna já está se movimentando para iniciar um novo ciclo no jogo do BBB 24, da Globo. Em conversa com outros brothers do confinamento, ela revelou quais adversários estão em sua mira para indicar direto ao Paredão, além de entregar quem é seu alvo principal na berlinda.