BBB 24: Boninho dá spoiler sobre Sincerão desta segunda-feira, 26

Boninho adiantou em suas redes sociais que a dinâmica do 'Sincerão' desta semana será inspirado em filme de terror clássico dos anos 70

O Sincerão desta semana no BBB 24 está marcado para esta segunda-feira, 26, e o Boninho garantiu que a dinâmica do dia tem tudo para gerar entretenimento para os espectadores do reality. Em seu perfil no Instagram, o executivo contou spoilers do que acontecerá no programa ao vivo.

O Big Boss afirmou que a dinâmica de hoje será inspirada em Carrie, a Estranha, filme clássico de 1976 dirigido por Brian De Palma. "Alguém já ouviu falar do filme Carrie, a Estranha? Filmaço de terror, bem bacana. O Sincerão dessa semana tem um pouquinho disso. Só esperar pra ver", disse.

Além dos emparedados da semana - Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho - os agentes principais da semana irão participar da dinâmica, como o anjo Michel e a líder Beatriz. Na legenda da publicação, garantiu: "O Sincerão vem caprichado!!! Tá bom de ver… Vai falar de alianças, mas vai deixar muita gente brava".

Wanessa reclama de brincadeira: 'Não sou nada mimada'

Depois do sorteio do Cine BBB, Wanessa Camargo reclamou com Rodriguinho, Fernanda e Pitel de uma brincadeira feita por Michel no BBB 24. Na área externa da casa, a cantora diz que "não é nada mimada".

"Não gosto de brincadeira", diz Wanessa. "Qual foi a brincadeira? Fala para mim que eu vou te defender", diz Rodriguinho. "Eu brinquei ali, sentei, eu ia fazer a regra que todo mundo falou. Brinquei e sentei no chão. Aí falei 'ah, então não vou não sei o que...' e falaram 'ai, mimada', não gosto de brincadeira assim", explicou a cantora. Confira a conversa completa!

Rodriguinho toma decisão sobre paredão

Confinado no Big Brother Brasil 24, Rodriguinho se tornou uma das figuras mais marcantes da edição. Mas na madrugada desta segunda-feira, 26, o pagodeiro surpreendeu ao tomar uma decisão sobre sua estadia no reality show. Após a formação de seu primeiro paredão, o participante revelou um desejo inesperado: deixar o programa.

Enquanto conversava com outros colegas de confinamento sobre sua estreia na berlinda, Rodriguinho abriu seu coração em um desabafo. O ex-integrante dos Travessos surpreendeu ao confirmar que está feliz em deixar a casa mais vigiada do Brasil: "Eu tenho certeza de que vou embora. Vou ficar tão triste se o Brasil falar 'fica'...", desabafou. Confira a conversa completa!