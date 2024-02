BBB 24: Wanessa reclama de brincadeira: 'Não sou nada mimada'

Nesta segunda-feira, 26, Wanessa Camargo desabafou com Rodriguinho, Pitel e Fernanda na área externa da casa sobre brincadeira

Depois do sorteio do Cine BBB, Wanessa Camargo reclamou com Rodriguinho, Fernanda e Pitel de uma brincadeira feita por Michel no BBB 24. Na área externa da casa, a cantora diz que "não é nada mimada".

"Não gosto de brincadeira", diz Wanessa. "Qual foi a brincadeira? Fala para mim que eu vou te defender", diz Rodriguinho. "Eu brinquei ali, sentei, eu ia fazer a regra que todo mundo falou. Brinquei e sentei no chão. Aí falei 'ah, então não vou não sei o que...' e falaram 'ai, mimada', não gosto de brincadeira assim", explicou a cantora.

"Mas quem falou que você é mimada?", pergunta Fernanda. "Mimada é o seu c*", esbraveja a cantora. "Quem falou?" insiste Fernanda.

"O michel... eu não gosto de brincadeira com isso, porque é brincadeira que fazem com estereótipo, não gosto. E eu não sou nada mimada, Fernanda, nada (...). Aqui eu tô de igual para igual para todo mundo. Não tem nada que eu fiz aqui de mimada", responde Wanessa.

"Minha resposta para você é Paredão", brinca Pitel. A cantora, então, relembra outro episódio em que ouviu comentário que não gostou. "Tem palavras que machucam a gente porque são palavras que usam para machucar a gente de verdade. Essa palavra mimada por eu ser filha de quem eu sou já ouvi bastante. Inclusive, quando eu falei do meu pânico eu ouvi um cara na rádio falando: 'pobre menina rica, né? Não tem problema, tem que inventar problema mental, um pânicozinho'. Vai lavar roupa, muito mimada", conclui Wanessa.

Momentos depois, a cantora ainda repercute a brincadeira de Michel com os brothers na área externa: "Ele ficou irritadinho que eu dei uma reclamada, não foi em tom de brincadeira mesmo, não foi", concluí Wanessa. "Quando alguém fala alguma coisa tipo essa, brincando, é porque ela já pensou sério", opina Lucas Henrique. Wanessa concorda com o professor de Educação Física: "Exatamente".

Beatriz fala sobre Wanessa no paredão

Líder da semana, a comerciante do Brás Beatriz falou sobre a possibilidade de Wanessa Camargo parar no paredão. Em conversa com sua amiga Alane, a sister comentou sobre a cantora ser emparedada. Após ter colocado Rodriguinho na berlinda, a participante do reality show analisou que a artista só vai para o paredão assim como o colega de profissão: pelo voto direto.