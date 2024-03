BBB 24: Bin Laden demonstra decepção com sister: 'Enxerga força no Davi'

MC Bin Laden se mostrou surpreso após perceber que uma sister aliada não o parabenizou por sua volta no 14º paredão do BBB 24

Com um aliado a menos no BBB 24, da Globo, os brothers MC Bin Laden e Lucas Henrique conversaram a respeito dos próximos passos do jogo. Na tarde desta quarta-feira, 27, os integrantes do grupo Gnomo analisaram o momento em que precisarão votar entre si, já que o reality show está em sua fase final.

Lucas, então, revelou que, neste cenário, Fernanda seria sua primeira opção de voto. Bin Laden, por sua vez, disse que votaria em Pitel. No entanto, ao longo do bate-papo, o cantor se mostrou decepcionado com o comportamento da confeiteira, sua aliada no jogo.

"Eu voltei do paredão e ela [Fernanda] não me deu parabéns. Achei estranho. Agora você falou que ela passou a madrugada toda falando com o Davi... Ela enxerga essa força no Davi mas não enxerga em quem tá perto dela", avaliou o funkeiro.

Em seguida, recordou o episódio em que discutiu com Fernanda e a sister acabou gritando com ele. "Se ela não tem simpatia para mim, nem educação, também não devo nada para ela", declarou Bin Laden. O brother ainda explicou para Lucas que não faz parte do 'Top 3' do Gnomo.

"Hoje entendo que o que vai se formar ali é Giovanna, Pitel e Fernanda, mesmo a Fernanda não querendo", opinou o cantor. Por fim, ele garantiu que protegeria Lucas Henrique no jogo caso percebesse que o colega está na mira de algum brother rival: "Nós não podemos é ter medo de jogar", disse, por fim.

Vale lembrar que Bin enfrentou o 14ª Paredão contra Davi, Matteus e Leidy Elin, eliminada do jogo com 88,33% dos votos do público.

Bin Laden sobre Fernanda: "Eu voltei do paredão e ela não me deu parabéns. Achei estranho. Agora você falou que ela passou a madrugada toda falando com o Davi... ela enxerga essa força no Davi mas não enxerga em quem tá perto dela.” #BBB24pic.twitter.com/1yxRxvhB4i — Dantas (@Dantinhas) March 27, 2024

MC Bin Laden revela quem quer enfrentar no Paredão

Com a saída de Leidy Elin e permanência de Davi e Beatriz no último paredão do BBB 24, MC Bin Laden, que também estava emparedado, revelou que deseja voltar para a berlinda com a dupla do Quarto Fadas.

Em conversa com Lucas Henrique, o funkeiro comentou que pretende ter uma resposta sobre o jogo. O artista falou com Buda que acreditava que seria o eliminado. "Eu esperava que ia sair, porque falei várias vezes que ia sair. Esperava que era eu", disse Bin.

"Preciso ir para o Paredão de novo", declarou. "Que isso, cara?", perguntou Lucas Henrique. "Preciso enfrentar Davi e Bia", falou o brother. "Você acabou de enfrentar", relembrou o professor de Educação Física.

Bin, então, quer ir para a berlinda com pessoas que eles consideram serem fortes dentro do jogo. Confira!