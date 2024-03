BBB 24: Bin Laden aconselha líder sobre indicação ao paredão: 'Não pode errar'

Após apontar o jogo dos brothers como 'confortável', Bin Laden aconselhou o líder a pensar com cuidado sobre indicação ao paredão

Na tarde desta sexta-feira, 01, MC Bin Laden se reuniu com Lucas Henrique, líder da semana no BBB 24, da Globo, para conversar a respeito dos próximos passos do jogo. Ao longo do bate-papo, o cantor criticou os adversários, afirmando que alguns estão se sentindo 'tranquilos' na competição.

O funkeiro, então, aconselhou o brother a pensar bastante sobre sua indicação ao paredão, que será formado no próximo domingo, 03. "Você não pode errar. Você tem muita opção, pai. Você sabe quem ia votar em você", iniciou Bin Laden.

"Só eu já coloquei umas seis, sete opções ali. Agora só escolher. A questão para mim, para escolher, é: tem gente que eu sei que eu sou opção dessa pessoa, mas ela nunca falou isso, é velado. Então, eu também não quero escancarar agora, então estou medindo até que ponto vai ser inteligente para mim dar um tiro para criar uma nova história...", explicou Lucas Henrique.

"Pegou duas lideranças e colocou pessoas que não saíram, você não pode errar, tá ligado? Agora você tem que dar um tiro que você não pode errar", reforçou o cantor, relembrando que Davi e Beatriz, indicações anteriores do professor, não foram eliminados do reality show.

Na sequência, MC Bin Laden falou sobre alguns brothers da casa estarem “confortáveis” no jogo por acreditarem que não serão indicados ao paredão. "Troquei uma ideia com a Fernanda, comecei a enxergar um lado melhor da Wanessa, da Yasmin. Depois que a Fernanda falou comigo, eu não colocaria elas. Agora, Michel, Alane, eu já estava pensando já. Depois de hoje, Raquele também, porque tá todo mundo em um jogo confortável", declarou.

E completou: "A Fernanda já falou mesmo, tem muita gente que está em um jogo confortável, que dorme tranquilo sem achar que vai para o paredão, tá ligado? Hoje existem pessoas que dormem tranquilo sem achar que vão para oparedão. O Michel, Raquele não vão pela casa. Cunhã, Giovanna, Pitel não vão pela casa. Yasmin, eu não sei, mas acho que também não. Só quem vai ali pela casa sou eu, Fernanda, Davi e às vezes tu, entendeu?", refletiu Bin Laden.

Quem o líder indicará ao paredão?

Vencedor de mais uma prova do líder no BBB 24, da Globo, Lucas Henrique já está se preparando para a formação do próximo paredão. Em conversa com Yasmin Brunet, ele revelou que possui dois brothers como alvos para indicar direto a berlinda da semana.

Assim, na área externa da casa mais vigiada do país, o professor de educação física contou que Michel é sua primeira opção de voto, mas caso seja imunizado, colocará Davi na zona de risco. "Quem você acha que vai mandar direto?", questionou Yasmin.

"Não sei, acho que vou mandar o Michel, estou pensando ainda", analisou o brother. A modelo, então, perguntou qual seria o plano B caso o principal alvo vença novamente a prova do anjo. "Vou ter que ir em outra pessoa, aí mando Davi. A questão só são as pulseiras, porque é meio chato. Preferia chegar domingo e 'largar o aço'", explicou, por fim.