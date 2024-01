BBB 24: Big Boss manda recado após desistência de Vanessa Lopes

Big Boss deixa os brothers em silêncio ao mandar recado para toda a casa após Vanessa Lopes apertar o botão da desistência

A desistência de Vanessa Lopes agitou a casa do BBB 24, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 19. Ela apertou o botão na sala de estar para sair do jogo por vontade própria e logo entrou no confessionário para dar adeus ao programa. Logo depois, o Big Boss, que é como a equipe de direção é chamado, mandou um recado para os participantes.

Com a voz modificada e já conhecida de todos, o Big Boss fez todos os participantes ficarem quietos para ouvir o aviso. Ele pediu para todos seguirem o jogo normalmente.

"Atenção senhores, sigam o jogo. O jogo continua para vocês todos aí dentro. Portanto, sigam o jogo”, afirmou.

Vanessa Lopes apertou o botão da desistência no final da tarde desta sexta-feira. Enquanto conversava com os brothers na sala de estar, ela levantou rapidamente, abriu a proteção do botão e apertou. A sirene começou a tocar e todos ficaram em choque com a atitude dela.

Saiba o que Vanessa disse após apertar o botão

Logo depois de apertar o botão da desistência, Vanessa justificou sua atitude para os outros participantes. “Desculpa, mas minha cabeça está em outro lugar. Está tudo bem. Vou seguir minha vida. Eu passei um ano estudando, lendo livro. Eu parei de viver”, disse ela.

Então, ela subiu no colo de Deniziane e disse: “Vocês são bons. Eu não quero que ninguém seja cancelado”. Enquanto isso, MC Bin Laden chorava bastante com a atitude da amiga.

Ao ver a parede com os enfeites de olhos, ela desabafou: “Essa parede… Me deixou doidona”. Então, o Big Boss mandou a sister ir para o confessionário e ela se despediu de todo mundo. Os participantes confinados ficaram em choque com a decisão da influencer, que saiu do reality show.