BBB 24: Saiba o que Vanessa Lopes disse antes de sair da casa

Após apertar o botão de desistência do BBB 24, Vanessa Lopes se despediu dos amigos e falou sobre usa decisão: 'Vou seguir'

A influenciadora digital Vanessa Lopes desistiu do BBB 24, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 19. Ela apertou o botão de desistência do reality show na frente dos outros participantes e se despediu de todo mundo. Saiba o que aconteceu após ela apertar o botão:

Logo depois de apertar o botão da desistência, Vanessa justificou sua atitude para os outros participantes. “Desculpa, mas minha cabeça está em outro lugar. Está tudo bem. Vou seguir minha vida. Eu passei um ano estudando, lendo livro. Eu parei de viver”, disse ela.

Então, ela subiu no colo de Deniziane e disse: “Vocês são bons. Eu não quero que ninguém seja cancelado”. Enquanto isso, MC Bin Laden chorava bastante com a atitude da amiga.

Ao ver a parede com os enfeites de olhos, ela desabafou: “Essa parede… Me deixou doidona”. Então, o Big Boss mandou a sister ir para o confessionário e ela se despediu de todo mundo. Os participantes confinados ficaram em choque com a decisão da influencer, que saiu do reality show.

Pai de Vanessa Lopes defende a filha

Alisson Ramalho, pai de Vanessa Lopes, se pronunciou sobre as atitudes e a saúde mental de sua filha nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 18, o empresário reconheceu o que está acontecendo no BBB 24 e tranquilizou os internautas que estão preocupados com a influenciadora digital.

Em seu vídeo, o pai da sister esclarece o motivo dele querer conversar com o público. "Tô olhando várias informações, e em respeito e até agradecimento, eu quero fazer um esclarecimento oficial com essa crescente de informações preocupados com a saúde mental da Vanessa", iniciou ele.

Em seguida, ele explicou como funciona o acompanhamento psicológico dos brothers. "Primeiro, a gente precisa entender que o programa tem todo um processo e um cuidado com a integridade de todos os participantes. Então, desde o processo, quanto na casa, há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão, e que se houver alguma atitude extrema, automaticamente isso é intervido", contou o pai da influenciadora.

Alisson ainda afirmou que a produção do BBB sempre manda notícias para a família de Vanessa. "E eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa, inclusive com uma atenção muito grande, diferentemente das informações que estão chegando aqui para mim de uma forma indireta. Então eu faço esse vídeo registrando que a Vanessa está sendo muito bem acompanhada e que ela tem acompanhamento fora da casa", explicou ele.

O empresário ainda afirmou que a dinâmica do reality também pode contribuir para a alteração de uma pessoa. "E de novo gente, ali nós estamos tratando de um confinamento, e ele tem uma série, desperta muita emoção, muita alteração, e vai depender do perfil de cada participante", disse Alisson.

Por fim, ele ainda se mostrou grato com a preocupação com sua filha. "Eu queria agradecer do fundo do meu coração toda a preocupação de vocês. Reitero olhando olho no olho de todo mundo que ela está sendo acompanhada, nós temos muito contato lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês", finalizou.