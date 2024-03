BBB 24: Beatriz surpreende ao revelar novo alvo: "Se esconde"

Em conversa com Alane e Davi na academia do BBB 24, Beatriz revelou que já tem um alvo definido para próximo paredão do reality

Na academia do BBB 24, Beatriz conversa com Alane e Davi sobre a última formação do paredão e avaliaram a atitude de seus adversários. As duas, aliás, disputam a preferência do público para seguir no jogo ao lado de Raquele.

Durante o bate-papo, a vendedora criticou Leidy Elin e afirmou que a trancista só não foi emparedada porque Raquele usou o Poder Coringa para tirar a imunidade que ela ganhou de Matteus, o vencedor da Prova do Anjo.

"A gente fala tanto da Fernanda, mas a Fernanda é esperta. Otário e burro é quem está 'cheirando peido' da Fernanda", disparou a sister. "Mas eles estão lá sabendo. Eles não são burros, são piores que burros", comentou Alane.

Em seguida, Beatriz falou sobre Leidy Elin não ter ido ao paredão e afirmou que a sister é seu alvo. "Se escondendo do Paredão, querendo se enfiar nas calças da Fernanda, sendo que, quando chegar no Paredão... Leidy nunca foi. Mas eu tenho certeza... Se o Davi pegar o Líder, é creu nela. Ela é o próximo alvo. Ela não foi agora porque a Raquele fez a idiotice de me tirar", disparou ela.

A vendedora continuou sua crítica: "A pessoa se esconde no Paredão, metade da casa está querendo ir para debaixo da saia da Fernanda, igual faz com a mãe", acrescentou a sister. "Mas é isso, o Brasil está vendo", comentou Davi. "Não adianta se desgastar assim, tu tá perdendo tempo. Te falando sério", falou Alane, tentando tranquilizar a amiga. "Está ficando nervosa à toa", completou o baiano.

Leidy Elin detona brother

O nome de Davi voltou a ser assunto no Big Brother Brasil 24 na tarde desta segunda-feira, 18. Antes do Sincerão, Leidy Elin e Raquele conversaram na área externada da casa e fizeram críticas ao baiano, que se livrou do paredão após vencer a prova Bate e Volta. Duante o papo, as sisters afirmaram que o motorista de aplicativo julga os outros participantes, mas não aceita ser julgado. "[...] Ele acha que é Big Davi Brasil o nome do programa", disparou a trancista. Confira a conversa na íntegra!