BBB 24: Leidy Elin detona brother: "Julgou todo mundo"

Durante uma conversa com Raquele, Leidy Elin revelou o que pretende dizer para um brother durante o Sincerão do BBB 24 desta segunda-feira (18)

O nome de Davi voltou a ser assunto no Big Brother Brasil 24 na tarde desta segunda-feira, 18. Antes do Sincerão, Leidy Elin e Raquele conversaram na área externada da casa e fizeram críticas ao baiano, que se livrou do paredão após vencer a prova Bate e Volta.

Duante o papo, as sisters afirmaram que o motorista de aplicativo julga os outros participantes, mas não aceita ser julgado. "Ele é assim. Em uma briga, se ele falar alto, ele pode. Se alguém falar alto: 'fala mais baixo'", disparou a doceira.

A trancista, então, cogitou trazer o assunto no Sincerão. "Mas é isso que eu vou falar", revelou. "Ele pode falar tudo. 'Vai tomar não sei onde'. Quando alguém fala, a pessoa é mal-educada", ressaltou Raquele.

Em seguida, Leidy relembrou as suas falas durante a briga que teve com Davi. "Eu sou baixa", comentou. "A pessoa é baixa, mal-educada. Ou seja, ele se sente o alecrim dourado. Ele pode com todo mundo e ninguém pode com ele", acrescentou a doceira. A trancista, então, falou sobre o brother achar que é programa é sobre ele. "Ele acha que é Big Davi Brasil o nome do programa", diz disparou ela.

Depois, Raquele citou uma situação que aconteceu na sala, quando tirou as almofadas para se deitar no sofá. "Ele olhou para minha cara, eu continuei olhando para a cara dele. Quantas vezes eu quiser deitar do lado de cá e tirar a almofada, eu vou tirar, porque ele manda em c* nenhum aqui dentro", afirmou ela. "Ele é incisivo, ele é invasivo, ele é demais", acrescentou.

Por fim, Leidy expôs o que pretende dizer para Davi. "Buda você julgou. Rodriguinho, no segundo dia, você julgou. Yasmin você julgou chamando de inútil. Bin você julgou. Você julgou todo mundo e na sua vez você não pode? Você é alecrim dourado?".

Pitel opina sobre postura confiante de brother

Nesta segunda-feira, 18, Lucas Henrique e Giovanna Pitel conversaram sobre a formação do paredão desta semana. Na academia do BBB 24, os dois analisaram a estratégia usada pelos participantes durante o voto, e compararam Alane e Raquele, que disputam a berlinda com Beatriz.

A sister, então, também falou sobre Davi e como ele "tem muita confiança em si". Além disso, Pitel ressaltou que o baiano acredita que ele, Alane, Beatriz, Isabelle e Matteus vão ser o TOP 5 do reaity. "Eles têm certeza de que eles são o TOP 5. Só vai sobrar eles nessa casa. Eles têm muita certeza disso. Isso pode ser bom, né? Pode parecer soberbo, meio escroto, às vezes, mas pode ser muito bom."