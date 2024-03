BBB 24: Beatriz revela para brothers versão de Davi sobre Wanessa

Após saber de versão de Davi sobre expulsão de Wanessa, Beatriz revela conversa para brothers e conta o que o motorista de aplicativo falou

A expulsão de Wanessa do BBB 24 continua sendo assunto na casa. Neste domingo, 03, Beatriz contou para Matteus e Alane o que Davi falou sobre o episódio com a cantora na última festa do reality show.

Sem julgar, apenas relatando e repassando as palavras do motorista de aplicativo, a vendedora do Brás contou para os aliados o que ouviu do baiano. "Ele falou que ela chegou, ele estava dormindo e escutou a zoada do corredor e aí diz que ela abriu a porta com tudo, dizendo ele que pegou o tamanco e bateu assim, aí dizendo ele que o pessoal que estava com ela falou: 'Desculpa, Davi'. Mas ele diz que se sentiu agredido. Foi o que ele me contou".

No relato que Davi fez para Beatriz, o brother usou as palavras: "Ela pegou as duas mãos dela e bateu na minha perna, deu uma 'tamancada' na minha perna". Matteus então contou como foi quando encontrou o baiano após ele ir ao confessionário reclamar para a produção: "Como é que eu vou julgar um fato muito sério? Eu nem vi". Pouco antes, Matteus foi criticado por Yasmin e foi chamado de "bonzinho seletivo".

Beatriz sobre conversa com Davi: "Aí disse que ela [Wanessa] abriu a porta com tudo, dizendo ele que pegou o tamanco e bateu assim" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/gjjY4fD1Gx — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2024

Wanessa chora ao reencontrar a mãe e os filhos

Eliminada do Big Brother Brasil 24 por agressão, Wanessa teve um encontro emocionante com sua família. A cantora, que deixou a casa mais vigiada do Brasil na manhã do sábado, 02, a noite já estava em São Paulo onde reencontrou sua mãe, Zilu, e seus filhos, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8 anos.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a artista aparece abraçando a mãe logo após descer de um jatinho. As duas se abraçaram e choraram bastante: "O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan", escreveram na legenda da publicação.