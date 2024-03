BBB 24: Davi conta para Beatriz sua versão sobre desclassificação de Wanessa

'Ela me bateu', Baiano relata o que aconteceu na madrugada de sábado, 02, que resultou na expulsão de Wanessa Camargo do reality

Enquanto Davi seguia de plantão próximo ao Big Fone. O motorista por aplicativo conversa com Beatriz, que questiona o que levou à desclassificação de Wanessa Camargo do reality. O brother dá sua versão sobre o assunto e relata os acontecimentos da madrugada deste sábado, 02.

"Davi, o que aconteceu de fato?", pergunta Beatriz. "Eu não quero nem falar. Eu estava aqui na Festa e saí para dormir cedo. Eu falei assim: poxa, vou sair para deitar cedo, amanhã é Prova do Anjo e quero acordar bem descansado", inicia Davi.

O brother conta que estava dormindo, quando a vendedora questiona: "Se embrulhou do pé à cabeça?". Ele confirma que sim: "Do pé à cabeça. Estava bem dormindo. Do nada eu ouvi a zoada no corredor. Aí abriu a porta, acendeu a luz. Aí começou a acender e apagar a luz, de um lado para o outro".

"Eu levantei assim, aí ela veio em direção à minha cama. Ela pegou as duas mãos dela e bateu na minha perna", detalha Davi. O motorista por aplicativo segue narrando os fatos. "Eu levantei na hora, olhei para a cara dela... Só que assim, não tinha explicação. Ela viu que tinha uma pessoa deitada na minha cama, ela fazer aquilo que ela fez. Ela me bateu", continua o brother.

"Eu me senti agredido porque, independente de eu ser homem, ninguém tem direito de bater em ninguém aqui", diz Davi.

Davi explica por que se incomodou com a situação. "Aquilo ali me consumiu por dentro", pontua ele. "Ela pediu desculpas na hora?", indaga Beatriz. "O pessoal que estava com ela falou: 'Desculpa, Davi'", recorda o baiano.

Wanessa chora ao reencontrar a mãe e os filhos

Eliminada do Big Brother Brasil 24 por agressão, Wanessa teve um encontro emocionante com sua família. A cantora, que deixou a casa mais vigiada do Brasil na manhã do sábado, 02, a noite já estava em São Paulo onde reencontrou sua mãe, Zilu, e seus filhos, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8 anos.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a artista aparece abraçando a mãe logo após descer de um jatinho. As duas se abraçaram e choraram bastante: "O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan", escreveram na legenda da publicação.