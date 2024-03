BBB 24: Beatriz dá conselho para Isabelle sobre Matteus: 'Bota para fora'

Suspeitando de clima romântico entre Isabelle e Matteus, Beatriz dá conselho amoroso para sister sobre ouvir mais seu coração

Há semanas, Beatriz vem suspeitando de um clima de romance entre Matteus e Isabelle. Durante a última festa do líder do BBB 24, nesta quarta-feira, 27, a vendedora do Brás mais uma vez tocou no assunto com a dançarina.

A comerciante então aconselhou a amiga a seguir seu coração e comentou sobre não saber como ficou a situação do gaúcho com Deniziane, participante que terminou o affair com ele alguns dias antes de ser eliminada.

"Não foi mais falado sobre isso", observou Bia. Isabelle disse "Deus me livre" sobre atrapalhar algo entre eles e Beatriz concordou que é delicado. "Muito delicado, gente, essa conversa. E se ele ouvir isso, Matteus, pode até achar que eu que estou... Já pensou?", cogitou a dançarina.

Alane, no entanto, avisou que não contará nada. "A gente é muito amiga dele, mas sabe diferenciar as coisas", afirmou. "Não deixa o coração abafado, bota para fora o coração. Ora a Deus, deixa o coração falar", aconselhou Beatriz.

Isabelle ressaltou que o programa já está na reta final, mas Alane disparou: "Em um dia acontece muita coisa nesse programa". Após alguns instantes em silêncio, Isabelle comentou: "Por que vocês estão nessa fanfic, gente? Vocês estão carentes".

Ainda na festa da líder Giovanna, Isabelle comentou se pretende ter algo com Matteus. Há dias, alguns brothers notaram uma química entre os dois.

Davi e Matteus dançam com Bin Laden

A última festa do líder do BBB 24 aconteceu nesta quarta-feira, 27, e os participantes se divertiram muito, esquecendo até as últimas brigas. Prova disso, foi a dança protagonizada por Davi e Matteus com MC Bin Laden.

Em clima amigável, o trio, que discutiu feio nos últimos dias chegando a uma quase agressão física, surpreendeu ao aparecer junto se movimentando no palco da festa. Sorridentes e sem climão, os brothers curtiram a música. Veja o momento aqui.