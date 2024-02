BBB 24: Após eliminação de Rodriguinho, Fernanda avalia parceria com Pitel

Em conversa com MC Bin Laden, Fernanda confessou que vai analisar sua relação no BBB 24 com Giovanna Pitel após a saída de Rodriguinho

Na academia do BBB 24, Fernanda conversou com MC Bin Laden sobre sua relação de amizade e estratégia com Giovanna Pitel. Após a eliminação de Rodriguinho, a carioca confessou que, como os grupos estão divididos na casa, precisa analisar sua parceria com a alagoana para a sequência do jogo.

"Os grupos agora estão divididos. Você ainda é meio solo, eu e Pitel, não sei. Não sei como está eu e Pitel nessa história, porque o Rodrigo era um elo entre a gente. O Rodrigo realmente era a liga entre mim e a Pitel, porque [...] nós três pensamos diferente", refletiu.

"Até em questão de energia, de astral, porque enquanto ela estava com outro pessoal interagindo, ele não ia. Então ele ficava comigo aqui, também. Agora eu não sei como Pitel vai reagir em relação a isso, se vai colar com Lucas e com a Leidy, se vai colar com as meninas... Eu também não sei", acrescentou.

MC Bin Laden opinou sobre a situação: "Acho que não, acho que a Pitel está contigo", ressaltou ele. "Também não sei, Bin. Não estou botando dúvida na minha amiga, não. É porque ela está muito bem no jogo, e está chegando um momento em que você tem que pensar em você", respondeu a doceira.

E completou: "Ela precisa se salvar. Eu quero que ela chegue aqui, nos R$ 3 milhões. Então eu vou entender qualquer movimentação que ela fizer, porque eu torço pelo bem dela. Acabou, se não quiser ficar perto de mim, não fica", disparou.

MC Bin Laden desmascara Rodriguinho para Fernanda e Pitel

Após a eliminação de Rodriguinho, do BBB 24, MC Bin Laden resolveu conversar com Fernanda e Pitel, aliadas até então do cantor no jogo. Com a saída do artista, o funkeiro se sentiu confortável para fazer algumas revelações. O Camarote então surpreendeu as participantes ao contar algumas situações envolvendo Rodriguinho que elas não sabiam.

"Eu sei de muita coisa, a maioria das coisas que foram faladas. Teve coisa que ele só falou comigo e teve coisa que ele falou comigo e com o Buda [Lucas Henrique]", contou Bin. "Tudo o que vocês conversavam na reunião de vocês, VIP, votação, quem vota em quem. Até quando o nome do Lucas foi pautado, a gente sabia, do Lucas ser votado", acrescentou o MC. Confira a conversa completa!