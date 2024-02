BBB 24: Alane sonha com Juninho e especula sobre retorno do brother

Alane se questionou após sonhar com Juninho, recém-eliminado, e ouvir vozes

Após ficar até de manhã na Prova do Líder de resistência, Alane foi dormir, mas ouviu vozes e sonhou com a volta de Juninho, eliminado do reality show na última terça-feira, 06.

Sozinha no banheiro, a sister especulou: "Se o Juninho voltar eu estou muito...".

Em seguida, ela foi ao Quarto Gnomo e acordou os brothers. "Desculpa, é que eu ouvi vozes. Eu sonhei que o Juninho voltava", disse, fazendo os participantes rirem. "Juninho volta não, cara!", afirmou Fernanda.

A bailarina fechou a porta do cômodo e comemorou: "Graças a Deus!".

Pouco depois, Alane encarou a parede com os olhos abertos e fechados dos brothers e questionou: "Qual o olho do Juninho, gente?".

Fernanda especula sobre paredão falso

Na última quinta-feira, 8, Fernandaespeculou sobre um possível paredão falso ao reparar em um detalhe da decoração da casa.

A confeiteira comentou a respeito do painel de fotografias dos olhos dos participantes: "O olho dele ainda não foi fechado, né?", disse ela, se referindo a Juninho.

Após uma conversa com Lucas Henrique, Fernanda percebeu que o olho, na verdade, era do professor de educação física.