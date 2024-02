BBB 24: Alane relata incômodo com atitude de Davi: 'Fiquei estressada'

Não gostou! Em conversa com outra sister, Alane criticou o comportamento de Davi durante a prova de resistência do BBB 24

A prova de resistência, vencida por Lucas Henrique, segue sendo o principal assunto entre os brothers do BBB 24, da Globo. Na cozinha da Xepa, o comportamento de Davi durante a dinâmica também foi bastante comentado por Alane, que revelou certo incômodo com o motorista de aplicativo.

A sister, inclusive, não foi a única da casa a reclamar de Davi. Ao longo da madrugada desta sexta-feira, 09, outros participantes do reality show revelaram que não gostaram de permanecer ao lado do jovem na prova do líder. O motivo? É que ele decidiu cantar ao longo da competição.

"O Davi me incomodou um pouco na prova hoje. E olha que eu nem estava do lado dele, mas ele puxando as caixas assim, não achei legal. Vou falar para ele depois", declarou Alane. "Só o que não foi muito legal foi ele ficar fazendo o gesto com a boca", comentou Beatriz.

++ BBB 24: Programa muda o horário durante Carnaval; Confira

Alane, então, seguiu: "Me incomodei com isso também. E como eu já estava estressada uma hora, eu fiquei estressada com ele e olha que eu não estava no mesmo lado. Se eu estivesse no mesmo lado que ele, tirando as caixas, eu ia falar. Eu ia ficar muito p*ta", disparou.

"Mas se bem Alane, que vinha os dummys", observou a vendedora do Brás. "Mesmo assim, a atitude… Isso não é uma coisa legal, é meio que não saber conviver, sabe? Tudo bem que a gente tem que pensar em si e tudo mais, mas achei demais", concluiu a bailarina.

Alane sobre Davi:"Ele me incomodou e olha q eu nem tava do lado dele"

Beatriz:"N achei legal ele fznd o gesto c a boca"

Alane:"Me incomodei c isso tb, se eu tivesse do lado dele eu ia ficar mt puta. N é legal, é n saber conviver"



como se SÓ o davi tivesse fznd isso né? kk#BBB24pic.twitter.com/hwSzD7i9PO — any 🏹 · 🚗 (@anysayyy) February 9, 2024

Brothers descumprem regras e levam punição

Descansando após uma longa noite de prova de resistência no BBB 24, da Globo, as sisters Alane e Beatriz acabaram levando uma punição na manhã desta sexta-feira, 09. Isso porque as duas deitaram na área externa da casa e, após conversarem sobre a dinâmica, ficaram em silêncio por um período.

Na ocasião, o líder Lucas Henrique, que estava aproveitando a piscina, se aproximou das colegas de confinamento para avisar que a vendedora do Brás havia levado punição. De acordo com as regras do reality show, os brothers são proibidos de dormirem em qualquer local da casa que não seja os quartos.

"Bia, você tomou estalecada", disse o professor de educação física. "Eu acabei de fechar o olho, será que eu vou levar?", questionou Alane momentos antes do aviso sonoro disparar uma segunda vez. "A gente tava conversando normal, do nada...", lamentou Beatriz.

"Mas eu acabei de fechar o olho, eu não tava dormindo. Tem como ressarcir?", indagou Alane. Na sequência, Lucas Henrique, vencedor da prova de resistência, também não escapou da chamada de atenção do Big Boss. Confira!