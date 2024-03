BBB 24: Alane faz promessa ousada caso chegue à final: "Podem anotar"

Após pular de topless na piscina, Alane fez uma nova promessa se for uma das finalistas do BBB 24

Alane surpreendeu com mais uma promessa ousada caso chegue até a final do Big Brother Brasil 24, que deve acontecer no dia 16 de abril.

Em conversa no Quarto Fadas com Beatriz e Isabelle, a bailaria relembrou o pulo que elas deram de topless na piscina durante a tarde da última quarta-feira, 27, na casa.

A sister, que está no top 10, prometeu que repetirá a ação se for uma das finalistas do programa, que entrará no Modo Turbo a partir de hoje.

"E nós vamos pular amanhã sem nada", disse Isabelle. "Igual a deusa Vênus. Se eu for para a final, pulo igual a deusa de Vênus, eu pulo mesmo. Isso é uma promessa. Podem anotar", disparou a paraense.

Alane, Bia e Isabelle pularam sem roupa na piscina, acompanhadas dos amigos Davi e Matteus. para comemorar os 80 dias de permanência no reality da Globo.