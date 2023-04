BBB 23: Veja como era a casa de Amanda antes de vencer o reality

Amanda, campeã do BBB 23, mostrou como era seu apartamento antes do programa

Campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles (32) morava em um apartamento em Curitiba, na capital do Paraná. Antes de ingressar na 23ª edição do programa, a profissional da saúde gravou um vídeo mostrando um pouco mais de sua casa, e ainda afirmou que quase não ficava no imóvel, já que tinha uma rotina puxada de plantões na UTI.

"Essa é a sala, onde eu passo pouco tempo... Na verdade, não fico muito tempo em casa, fico mais no trabalho. Mas, quando estou nesse período de folga, gosto muito de aproveitar meus momentos aqui, então vou mostrar", explicou ela no tour, compartilhado com o Gshow.

Após mostrar a sala, ela exibiu o cômodo que mais a representava dentro de sua casa: o quarto da bagunça. No local, a médica mostrou as roupas espalhadas por todos os lados e brincou ao mostrar tudo. "Talvez assuste um pouco, esse é o quarto do meio", disse.

"É o quarto que mais me representa, porque fica toda a minha bagunça, inclusive as minhas roupas. Talvez eu me arrependa disso", completou ela. A médica depois mostrou seu quarto e ainda revelou que tinha acabado de ganhar Brisa, sua cachorrinha, pouco tempo antes do confinamento.

Leia também:Campeã do BBB 23, Amanda revela se vai voltar para a medicina após ficar milionária

"Eu acabei de ganhar uma cachorrinha, é o segundo dia que estou com ela", contou a campeã do BBB 23, que ainda afirmou não ser uma pessoa muito organizada. "É basicamente isso, essa é a minha casa. Mudei para cá faz pouco tempo, então ainda estou tentando colocar as coisinhas no lugar", disse a médica, finalizando o tour.

Quarto da bagunça de Amanda, campeã do BBB 23. Foto: Reprodução/Gshow

QUANTO A CAMPEÃ DO BBB 23 GANHOU?

consagrada a grande campeã do BBB 23 nesta terça-feira, 25, Amanda levou para casa a maior bolada da história do reality global, em um prêmio acumulado que pode chegar a R$ 4 milhões. Mesmo não sendo um dos destaques da temporada, Amanda acabou faturando alto ao ganhar algumas provas que aconteceram durante o programa.

Muitas delas em desafios envolvendo Prova do Anjo, Prova do Líder e Prova Bate e Volta. Além do prêmio de R$ 2.880.000, ela levou para casa três carros zero , R$ 25 mil reais para em crédito em uma plataforma de financiamento, R$ 100 mil em milhas para viagens de avião, R$ 13 mil em crédito para locação de imóveis, R$ 10 em crédito para compras em farmácias, R$ 30 mil para compras em uma loja de departamento e 20 mil para compras em uma loja online, entre outros presentes.