BBB 23: Tina diz que Cara de Sapato é mentiroso ao lembrar situação

No Jogo da Discórdia, Tina revela mágoa com atitude de Cara de Sapato e dá a placa de 'mentiroso' para ele no BBB 23

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, Tina resgatou uma situação que viveu com Antonio Cara de Sapato Jr quando ele era líder do BBB 23 e deu a placa de mentiroso para ele. Ela relembrou quando não gostou de uma mentira que ele contou para ela.

“Teve a situação do cinema do líder. Antes, a Key confirmou que ela e o Cowboy tinham sido os escolhidos pelo líder para o cinema, e eu perguntei para o Cara de Sapato e ele disse que ainda estava pensando. Esperei acontecer e realmente ele já tinha escolhido as pessoas. Isso deixou claro que eu não sou prioridade dele. Ele escolheu duas pessoas com quem ele tem afinidade no outro quarto. Ele mentiu ao dizer que estava pensando”, disse ela.

Por sua vez, Cara de Sapato respondeu: “Você de fato não é minha prioridade. Eu não preciso estar falando tudo para ninguém. A gente está jogando a dinâmica de grupo”.

Na sequência, Tina deu a placa de 'Fraca' para Marvvila. “Considero a Marvvila fraca no jogo porque em algum momento ela comentou sobre não saber jogar. Existe um equilíbrio entre festa, sono, dinâmicas. Eu procuro isso pra me adaptar ao jogoe sobreviver”, afirmou. E Marvvila rebateu: “Eu nunca falei que não sei jogar esse jogo, estou aprendendo a jogar. Aqui eu estou aprendendo a conviver com as pessoas, falar de situações chatas e continuar a falar com a pessoa. Somente isso que está sendo novo para mim”.