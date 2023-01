BBB 23: Sincerona, Aline Wirley surpreende ao falar de sua dupla, Bruno: ''É o que tem''

No primeiro raio-X do BBB 23, cantora Aline Wirley dá emoji de biscoiteiro para Bruno e revela opinião sobre o brother; web reage com declaração!

A cantora Aline Wirley (41) agitou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 18, com uma opinião sincerona sobre sua dupla na casa do BBB 23.

Durante o primeiro raio-x na casa mais vigiada do Brasil, a ex-Rouge confessou que não tem sido fácil jogar com o atendente de farmácia Bruno Nogueira. Sem papas na língua, ela deu sua opinião sobre o brother no confinamento e um emoji de biscoiteiro.

"Em relação ao Bruno, gente, o Bruno está me desafiando muito, porque a gente é muito diferente, né? Ele é muito acelerado e eu estou tentando ter calma, observar o jogo, está me desafiando muito a nossa convivência", começou falando.

"Mas é isso que tem, então eu vou colocar pra ele biscoiteiro nesse momento do jogo. Vamos ver como vai ser daqui pra frente", completou a artista.

Na web, os internautas se divertiram e reagiram à declaração de Aline sobre sua dupla. "Como já imaginávamos, Aline deixou claro no raio-x e de forma singela QUE NÃO TÁ SUPORTANDO Bruno Gaga", "A pobi da Aline não aguenta mais o Bruno kkkkkkk", "Dá para ver na cara dela que ela está sobrevivendo", comentaram.

Durante o Jogo da Discórdia na terça-feira, 17, Aline comentou que Bruno a leva ao seu limite. "Desencaixe mais encaixado possível. Mais crazy da face da terra. A gente está numa nice, mas é desafiador, porque a gente é diferente à beça. E eu estou tendo você como um espelho muito grande para mim, porque você me leva às vezes ao meu limite e isso é muito maravilhoso. Eu fico: 'Respira, respira, Aline'", disse ela.

BBB 23: Aline Wirley faz desabafo sobre relação aberta

Na tarde de terça-feira, 17, Aline Wirley e Fred Nicácio (35) tiveram uma conversa sobre seus relacionamentos. Ambos os participantes mantêm relações abertas fora da casa: a cantora, que também já se declarou bissexual, é casada com o modelo Igor Rickli (39), enquanto o médico é casado com o cirurgião-dentista Fábio Gelonese.

No bate-papo, que ocorreu durante o almoço dos brothers, Aline perguntou como estava o marido de Fred, em relação ao reality. O médico prontamente respondeu: "Ele tá feliz. A gente tem uma relação super madura, super conversada. Nada combinado sai caro”, se referindo ao relacionamento aberto, em que tanto ele, quanto o parceiro, podem se relacionar com outras pessoas.

Em seguida, Aline abriu o coração e desabafou sobre o julgamento que recebeu ao declarar que abriu seu casamento: "Às vezes as pessoas julgam muito, não entendem exatamente. É super compreensível isso, porque a gente foi formatado para ser de um jeito, mas é que dá tão certo! Eu sei como dá certo, eu sei como a gente é feliz, como a gente se ama”, disse a mãe do pequeno Antônio (08), fruto do relacionamento com o ator.

