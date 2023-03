BBB 23: Sarah Aline toma atitude para se vingar de rivais: 'Vou fazer agora'

Sarah Aline e Ricardo caem na risada com ato de vingança contra sisters que abandonaram a festa da líder para dormir no BBB 23

A líder Sarah Aline tomou uma atitude contra as rivais, Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa, que foram dormir ainda no início da festa da líder na noite de quarta-feira, 29, no BBB 23, da Globo. Durante a madrugada desta quinta-feira, 30, Sarah decidiu se vingar e acordou todo mundo com o seu poder do despertador no quarto de líder.

Ao lado de Ricardo, ela selecionou o botão do despertador. “Vai ser muito bom porque as meninas estão dormindo há muito tempo. Vou fazer agora”, disse ela. Então, Ricardo incentivou a colega a manter o despertador. “Se bater não atende em hipótese alguma, deixa espernear. Não atende. Se você atender, vai dar motivo para eles brigarem com você. Eles vão dormir, acordar e passou”, afirmou ele.

Enquanto isso, as sisters acordaram e foram direto para a fila do Raio-X. Porém, Bruna percebeu que não era o sinal da produção para acordar. “Deve ser a Sarah. Não está o cronômetro no telão, tá vendo?”, disse ela e todas voltaram para o quarto.

No quarto da líder, Sarah disse: “Estou me sentindo mal. Que ódio”. Porém, Ricardo tranquilizou a amada. “Ah, tá dormindo dez horas. Festa começou 22h30 e foi dormir 22h30. Já é de manhã, tá de brincadeira. Amandinha vai ficar pistola. Eu pago para ver elas reclamando”, brincou.

Sarinha acordou a casa inteira com o despertador do líder

Sarah Aline aponta como deve ser a formação do próximo paredão

Em conversa com Marvvila, Sarah Aline refletiu sobre como imagina que será a formação do próximo paredão e listou os nomes de quem acha que podem ir parar na berlinda. "Se elas vão colocar a Domitila, dá para colocar Bruna (Griphao) e Larissa. Não as duas juntas. Ou Bruna ou Larissa", disse Sarah. "Que aí rola um embate. Acho interessante. Verdade", concordou Marvvila. "Depende de quem ganhar o Líder", reforçou a psicóloga. "Na verdade, vai ficar bem dividido. Pode ser que Bruna ou Larissa botem a Domitila direto, se elas ganharem, mas tenho minhas dúvidas", acrescentou Marvvila.

"Tem possibilidade de todas elas colocarem a Domitila direto. Acho que pode ficar dividido, mas acho que sim. Depende muito de quem ganhar o líder. Se elas forem fazer o que a Domitila falou mesmo, eu colocaria uma das duas, a Bruna ou a Lari", declarou a líder da semana. "Vamos tentar esse líder aí", disse a cantora. "Se uma delas ganharem a liderança, não falo nada até o dia da votação", finalizou Sarah Aline.