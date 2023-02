BBB 23: Sarah Aline confronta Domitila sobre pacto com MC Guimê

Sarah Aline e outros integrantes do quarto Fundo do Mar questionaram as atitudes de Domitila

Após Sarah Aline expor que Cristian se aproximou dos integrantes do Quarto Deserto para colher informações, a sister se reuniu na cozinha do VIP do BBB 23 com alguns participantes do grupo Fundo do Mar para conversar sobre a formação do último paredão, e aproveitou para confrontar Domitila sobre seu pacto com MC Guimê.

Ela revelou para Fred Nicácio e Marvvila que a miss Alemanha contou para o funkeiro que o ele era alvo do grupo. Além disso, ressaltou que assim como não concordou com a atitude de Cristian de levar informações para Paula, não aceita que Domitila tenha feito a mesma coisa com Guimê.

Ao ser confrontada, a ativista social explicou para Sarah que não revelou para o cantor sobre a intenção de voto de Gustavo, o líder da semana, e nem que ele poderia ser alvo da sister. Ela ainda contou que apenas propôs ao brother de que um protegesse o outro nos grupos.

"Eu não falei pro Guimê que você ia votar nele. Você não precisa acreditar em mim. O que aconteceu foi o seguinte, independe de eu já ter falado que tive essa conversa com o Guimê, eu falei pra ele que queria conhecer ele nas próximas duas semanas. Eu falei 'O que eu te proponho é o seguinte, eu tento te proteger no meu grupo, você tenta me proteger no seu grupo e daqui duas semanas, se necessário, eu continuo jogando no meu time, você continua jogando no seu e a gente pode tentar juntar votos'", contou Domitila.

A psicóloga não gostou nada da história e criticou a atitude de Domitila. "A sua atitude está sendo três vezes pior, porque a partir do momento que você aponta isso nele [Cristian] e você faz igual, fica um pouquinho mais pesado, nessa questão da estratégia", afirmou a sister. "A minha opinião sobre o que você fez ser semelhante ao Cristian, porque foi dois pactos da mesma maneira que comprometeu o grupo, ela não vai mudar, porque não tem como, essa coisa está posta", acrescentou.

Depois, Domitila relembrou que chegou a conversar com Fred Nicácio sobre a conversa que teve com Guimê: "Eu perguntei ao Fred 'Devo falar pro meu grupo' e ele disse que isso só vai levar mais confusão e pra eu esperar pra entender", disse ela. "Eu falei também: 'Não confia, não abre sua boca'. Pra ficar bem nítido o que você me falou pra não gerar uma fala incoerente. Você falou pra mim, mas em nenhum momento disse que falou de voto", respondeu Nicácio.

A conversa continuou e Domitila pediu pede perdão a Sarah: "Eu errei e eu te peço perdão pelo meu erro e, se você quiser que eu sente e explique alguma coisa, eu faço, porque você sabe que você vale muito mais do que isso", completou.

