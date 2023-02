BBB 23: Revoltada após Cristian ser desmascarado, Paula detona: ''Vou arrancar a cabeça dele''

Sarah Aline expõe jogo de Cristian após formação do paredão no BBB 23, e Paula fica indignada e faz ameaça contra o brother

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, Paula (28) ficou revoltada após Cristian (32) ter sido desmascarado na casa na madrugada desta segunda-feira, 13.

Tudo começou quando Sarah Aline expôs Cristian para Ricardo e contou que ele tinha se aproximado dos integrantes do Quarto Deserto para colher informações. "Ele passou informação pra gente e até falou, em uma brincadeira: 'É claro que eu ficaria com a Bruna, e a Paulinha, né, na carência”, disse ela.

Todos da casa ficaram contra o empresário e o colocaram contra a parede. Em conversa com Cara de Sapato e Ricardo, Paula explicou sua chateação com o brother e disse que ele sabia que seu nome foi citado como opção de voto dos integrantes do Fundo do Mar.

"Ele sabia. O que ele me disse é que o Black queria o Paredão comigo e o Alface. Hoje à tarde, eu abracei ele aqui e falei: 'Cara, eu te contei isso. Se o meu nome tivesse sido levantado, você teria me contado'. Mas a Key me colocou lá. Ele sabia. O que ele me disse é que o Black queria o Paredão comigo e o Alface", disse ela.

Ricardo, então, entrou no quarto e perguntou para Paula se ela iria dormir no Fundo do Mar, e ela logo disparou: "Se eu fico aqui dentro eu enfio uma faca nele, eu mato, eu mato".

Na sequência, o próprio Cristian chegou no cômodo e questionou se ela se referia a ele. "Você não tem direito nenhum de falar nada, nada. Se eu fico, tu vai do céu ao inferno comigo", esbravejou Paula, saindo do quarto e batendo a porta.

Indignada, a biomédica desabafou com Bruno, que também está no paredão. "Ele cutucou a parte que eu queria mais esconder aqui dentro. Eu vou arrancar a cabeça dele. Ele não sabe de onde eu vim. Lá de onde eu vim a gente resolve as coisas de um jeito bem legal. Bem divertido".

"Vou fazer da vida dele um inferno. Um inferno. Ele vai ver um inferno aqui dentro. Vai começar amanhã. Não vou esperar nem o Paredão. Eu quis proteger ele", desabafou ainda a sister.

Bruna Griphao também chegou a procurar Cristian e criticou sua atitude. "Cristian, você é um psicopata. Nunca mais fala comigo. Você é nojento”.

Fred, do Desimpedidos, também opinou sobre o brother. "Ninguém acredita mais em p*rra nenhuma que você fala aqui. Você é tão traíra que até o jogo de traiu. Não adianta você falar mais nada! Ninguém na casa e no Brasil inteiro acredita em uma palavra. Só aceita", disparou ele.

Paula sobre Cristian: "Eu vou arrancar a cabeça dele. Eu ficando nessa casa, ele vai do céu ao inferno."#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/qNE0YVTeEi — Big Brother Brasil (@bbb) February 13, 2023

Após formação do paredão, Key Alves e Gustavo resolvem sair do grupo

No Quarto do Líder, Key Alves (23) e Gustavo (28) conversaram sobre o voto de Cristian em Fred Nicácio.

O líder da semana questionou como vai ficar o grupo do Quarto Fundo do Mar, e a jogadora de vôlei respondeu: "Não vai ter mais, esquece. Eu vou descer ali e falar: 'Gosto muito de você, você e você. Não voto em vocês por agora, mas eu não participo mais de grupo'. Agora vai todo mundo sentar ali na sala e votar em quem quiser."

"E, infelizmente, isso foi por culpa dele", acrescentou ela. "De quem?", perguntou Gustavo. "Do Cristian", respondeu Key. "E o Fred também, dos dois", avaliou o líder. Em seguida, os dois vão para o Quarto Fundo do Mar conversar com Nicácio, Domitila, Marvvila e Cezar Black. "Para mim, ele [Cristian] morreu com força", disparou Key.

Vale lembrar que Amanda, Bruno Gaga, MC Guimê e Paula se enfrentam no quarto paredão do BBB 23. Um deles será eliminado na próxima terça-feira, 14.

