BBB 23: Key Alves e Gustavo decidem sair do grupo: ''Não confio mais em ninguém''

No Quarto do Líder, Key Alves e Gustavo resolvem deixar o grupo do Quarto Fundo do Mar após formação do paredão e culpam Cristian

Após a formação do paredão no BBB 23, na noite de domingo, 12, no Quarto do Líder, Key Alves (23) e Gustavo (28) conversaram sobre o voto de Cristian (32) em Fred Nicácio (35).

O líder da semana questionou como vai ficar o grupo do Quarto Fundo do Mar, e a jogadora de vôlei respondeu: "Não vai ter mais, esquece. Eu vou descer ali e falar: 'Gosto muito de você, você e você. Não voto em vocês por agora, mas eu não participo mais de grupo'. Agora vai todo mundo sentar ali na sala e votar em quem quiser."

"E, infelizmente, isso foi por culpa dele", acrescentou ela. "De quem?", perguntou Gustavo. "Do Cristian", respondeu Key. "E o Fred também, dos dois", avaliou o líder.

Em seguida, os dois vão para o Quarto Fundo do Mar conversar com Nicácio, Domitila, Marvvila e Cezar Black. "Para mim, ele [Cristian] morreu com força", disparou Key.

Gustavo disse: "Morreu Cris para mim, acabou. Gente, eu gosto de todos vocês (...). Mas acho que em grupo não rola mais para mim, não se se a Key vai querer ou não também. Vocês não são minhas opções de voto agora, jamais faria isso, independente de a gente não estar jogando em grupo. Mas se vocês quiserem votar em mim agora, sintam-se à vontade."

Após resolver sair do grupo, Gustavo conversou com Cara de Sapato sobre a formação do Paredão e fala da decisão de não jogar mais em grupo."Cheguei no grupo agora e falei: 'Turma, gosto muito de vocês, mas não jogo mais junto com ninguém'. Joga eu e a Key agora", falou.

"Não tá mais jogando em grupo, Caubói?", perguntou o lutador, surpreso. "Não tô, não estou mais", disparou o líder.

"Hoje eu cheguei lá e falei: 'Acabou os grupos'. Não tem mais como jogar em grupo. Não confio mais em ninguém. Gosto muito de todo mundo. Eu e a Key estamos saindo do grupo. Não dá mais pra mim. Cada um faz o seu jogo, cada um vota em quem quer", completou o Cowboy. O brother ainda afirma que está aberto para falar sobre o jogo: "Se, por acaso forem votar e quiserem trocar uma ideia, só chegar e conversar. Não estou formando grupo nem nada, só pra vocês ficarem espertos agora", avisou.

Nas redes sociais, internautas acusam Key Alves e Gustavo de hipocrisia por atacarem Cristian, já que eles concordaram com o brother e o incentivaram a "arrancar informações" de Paula.

BBB 23:

CHAMA O VAR. Acho que o casal #Guskey não é tão inocente assim. Cristian pode ter errado, mas esse ataque de Gustavo e Key Alves tá sendo meio falso tbm. O que vcs acharam? #BBB23#RedeBBB#SpaceDoMukapic.twitter.com/xqtcrRZdiO — Jeje Cricri #BBB23 (@jeje_cricri) February 13, 2023

Estou profundamente decepcionado tanto com a Key Alves quanto com o Gustavo Cowboy, na forma que descartaram o Cristian pra ficarem bem com toda a casa, sendo que o Cristian foi leal a ambos desde do início tanto na convivência quanto no jogo. Key e Gus estão viajando na maionese — Brenno Fenelon 🇧🇷 (@FerLineDoBe) February 13, 2023

BBB 23: Confira o quarto paredão do reality

Na noite deste domingo, 12, o primeiro paredão quádruplo do BBB 23, da Globo, foi formado sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. O quarto paredão da temporada é disputado por Amanda (31), Bruno Gaga (32), MC Guimê (30) e Paula (28), sendo que um deles será eliminado na próxima terça-feira, 14. Saiba como foi a formação do paredão:

Nesta semana, o paredão do BBB 23 começou a ser formado na quinta-feira, antes da prova do líder. Isso porque o Big Fone tocou na casa e foi atendido por Gustavo, o Cowboy. Ele ouviu a mensagem de que estava indicado ao paredão e deveria puxar outra pessoa para a berlinda. Ele escolheu Bruno. Porém, Cowboy escapou do paredão ao vencer a prova do líder. Assim, apenas Bruno continuou no paredão por causa do Big Fone.

No domingo, o paredão continuou a ser formado. Durante a noite, Amanda tentou dar a imunidade do Anjo para Antonio Cara de Sapato Jr, mas recebeu a notícia de que ele está imune por ter vencido a prova do Anjo junto com ela. Então, Amanda deu a imunidade para Aline Wirley. Logo depois, o líder Gustavo indicou MC Guimê ao paredão. “Não ia ser a minha opção da semana, mas eu já tive que por o Gaga pelo Big Fone. A segunda opção é o Guimê por estratégia de jogo, eu tenho afinidade com todos aqui dentro e é por estratégia mesmo. Eu acho que ele é jogador e quero saber qual é a força dele aqui e lá fora”, afirmou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!