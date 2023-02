BBB 23: Para escapar do paredão, Domitila surpreende ao fazer proposta para MC Guimê

Domitila Barros chamou MC Guimê para conversar e decidiu fazer uma proposta para os dois se livrarem do paredão

Nesta quinta-feira, 9, Domitila Barros decidiu chamar MC Guimê para conversar e surpreendeu ao fazer uma proposta para o cantor.

Pensando na formação do próximo paredão do BBB 23, a ativista social disse ao colega de confinamento, que faz parte do Quarto Deserto, que fará de tudo para que os integrantes do Quarto Fundo do Mar não votem nele, contudo, ele precisa fazer com que seus aliados também não escolha ela no confessionário.

"Eu acredito que, se eu e você, puder se safar desse Paredão e do próximo... Eu vou tentar no meu grupo lhe safar. E, e se você puder me safar do seu... gratiluz!", disse a modelo. Ao ouvir a proposta, Guimê concorda: "Isto está fechado entre nós", afirmou ele.

Depois, Domitila deu mais detalhes sobre seus planos na sequência do jogo. "A curto prazo, é isso. A meio prazo, eu acredito que tem o Paredão de agora... Depois desses dois Paredões, é necessário ainda ter números de 6 (de quantidade de votação na casa)", analisou.

Big Fone e indicação ao paredão

Vale lembrar que mais cedo Gustavo atendeu o Big Fone e já está no paredão. O brother precisou escolher outra pessoa para a berlinda, e optou por Bruno.

Após a indicação, o empresário decidiu conversar com o colega. "Gaga, é o game, tá? Tamo junto", disse ele. "Tá de boa, é que eu estou tentando assimilar ainda. Você também né? Passa um filme na cabeça", respondeu Bruno.

"A hora em que eu atendi ali, a primeira coisa: Você está no Paredão. Eu encostei na parede, minha perna deu uma tremida. Aí falou assim: 'Escolha mais alguém para ir com você'. E eu fiquei assim: 'Putz, velho'", comentou Gustavo.

