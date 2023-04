BBB 23: Saiba como foi o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Sarah Aline

Tadeu Schmidt faz Sarah Aline chorar com discurso sobre a entrevista dela antes do BBB 23 e a sua trajetória no reality show: 'O sonho e a luta de tantos'

Na noite deste domingo, 16, o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso totalmente dedicado para Sarah Aline, que foi a participante eliminada da rodada no BBB 23. Ele falou sobre a entrevista dela na seleção para o reality show e a trajetória dela no confinamento até aqui.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Sarah Aline:

“Quando eu terminar, seremos 6. Vou pedir licença do tempo presente para contar uma história do passado. Um tempo atrás, uma mulher negra estava tentando entrar no BBB. Ela chegou a entrevista final. E, na entrevista, ela contou uma coisa muito importante. Ela disse que, na infância, sempre teve um conflito com o próprio cabelo. E foi assistindo ao BBB, em um momento em que o cabelo black foi valorizado dentro do programa, que ela disse: 'caraca, isso é belo'. Como se a criança que passou a vida inteira alisando o cabelo de repente visse o quanto o cabelo natural dela era lindo. E ela contou aquilo de um jeito tão singelo e com tanta emoção dizendo, que eu estou arrepiado só de lembrar. Imagino que essa candidata estaria feliz vendo que o BBB 23 começou com 11 pessoas pretas entre 22 participantes. Pela primeira vez, foi metado negro. Uma dessas 11 pessoas se descobriu negra dentro do programa”, disse ele.

“Essa candidata lá da entrevista curtiria ver que no Top 11 eram 8 pretos, tiraram até uma foto super bonita. Mais do que isso, o que essa pessoa sentiria vendo que questões raciais importantes acabaram sendo levantadas e discutidas no BBB, e outras ainda vão ser obrigatoriamente debatidas? Participar do BBB era o sonho dessa candidata. E como seria se ela entrasse no programa? Seria mais ou menos assim: ela ganharia várias provas, pelo menos três líder e um anjo, compraria o poder curinga, atenderia Big Fone, tomaria decisões sem medo, se divertiria na festa até o after, pegaria quem ela quisesse, seria destaque no jogo da discórdia e em qualquer debate dentro da casa, com uma memória prodigiosa, uma oratória incrível e um conteúdo para deixar qualquer família orgulhosa, a ponto de fazer as pessoas se perguntarem 'como cabe tanta sabedoria em tão pouca idade?', 'como saem palavras tão sábias de uma voz tão doce, quase infantil?'”.

“Essa mulher realizaria seu sonho de participar do Big Brother de maneira brilhante, linda. Mas a verdade, ela é a realização de um sonho, de muitas gerações antes dela. O sonho e a luta de tantos, simplesmente por ser como ela é. Nas palavras de Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. E por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam para explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom, o show tem que continuar. Quem sai hoje é você, Sarah”, finalizou.

Enquete BBB 23: Você gostou da eliminação de Sarah Aline? Sim, ela tinha que ser eliminada.

Não, ela tinha que chegar até a final.