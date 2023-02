BBB 23: Ricardo faz críticas a jogo de sister na casa: “Muito chateado”

Na academia com Bruna Griphao, Ricardo fez críticas a atitudes de sister no BBB 23 e revelou o motivo de seu descontentamento

Nesta quarta-feira, 22, Ricardo conversou com Bruna Griphao na Academia do BBB 23 e revelou estar incomodado com a forma como Amanda está jogando.

“Realmente assim no nosso grupo, agora que afunilou bastante, todos ali são pessoas que eu...”, começou dizendo Bruna quando fazia esteira. E Ricardo, levantando peso, completou em tom de brincadeira: “Prioridades”. “Mas é, eu não voto em vocês de jeito nenhum, e isso é uma m*rd*”, desabafou a atriz.

Foi então que Ricardo revelou seu descontentamento com Amanda: “Eu vou ficar muito chateado se a Amanda correr de novo”. “Correr de dar o Anjo?”, questionou a artista. Ricardo disse que sim.

“Eu tô começando a botar isso na minha cabeça também. O f*d* é que eu tenho esse trato com a Lari e a gente nunca sabe quem tá na reta. Se eu ganhar o Anjo, é dela, e vice-versa”, comentou Bruna sobre sua forma de jogar.

Ricardo, porém, fez ressalvas dizendo que Amanda joga o Anjo nos seus aliados para não se indispor: “Mas você não está fazendo para não se indispor, realmente é para se proteger”.

“O problema é quando você sabe que o dela não está na reta em hipótese alguma, e você dá mesmo assim. Aí você está botando os que estão com você no corre, em jogo”, ainda desabafou o biomédico.

O participante apelidado de “Facin” ainda lembrou: “Já falei com ela a primeira vez, falei com ela a segunda vez. Aqui na academia e você estava junto. Eu falei: ‘Pra quem você vai dar o Anjo?’. E ela: ‘Se eu ganhar, pro Sapato’”.

Por fim, Bruna também deu sua opinião sobre o jogo da sister: “Ela é muito inteligente, ela se posiciona bem com a gente e tal. Mas ainda tem um lancezinho do medo”.

Irritado!

Ainda nesta quarta-feira, 22, o clima na casa mais vigiada do Brasil ficou tenso após Antônio “Cara de Sapato” se irritar ao receber um emoji de “mala” no Queridômetro.

“Perguntei quem me deu mala, ninguém disse que deu. Todo mundo disse que me deu coração. Como que faz”, esbravejou o lutador de MMA.