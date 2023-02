BBB23: Antônio Cara de Sapato se irrita ao ser chamado de mala por brothers

Lutador de MMA Antônio Cara de Sapato critica colegas de confinamento que o chamaram de mala no BBB23

Parece que a convivência entre os confinados do Big Brother Brasil 23 está cada vez mais tensa! Nesta quarta-feira, 22, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato acabou virando o centro das atenções por ter recebido seis emojis de mala no Queridômetro. Visivelmente incomodado, ele criticou o posicionamento dos colegas de confinamento.

Enquanto estava na cozinha da casa mais vigiada do país, Cara de Sapato estava conversando com a médica Amanda Meirelles sobre o Queridômetro, a profissional de saúde tentava ajudar o atleta a descobrir quem teria avaliado ele de forma negativa, mas não conseguiram.

“Tô acreditando mais em ninguém nesses negócios”, criticou Cara de Sapato, deixando claro que estava incomodado e desconfiando de todos os seus colegas de confinamento do reality show da Rede Globo. “Perguntei quem me deu mala, ninguém disse que deu. Todo mundo disse que me deu coração. Como que faz”, questionou o lutador, conhecido por ter uma personalidade forte, mostrando que não estava disposto a deixar isso passar.

Para quem não viu, os brothers que acabaram dando o emoji de fala para o lutador Antônio Cara de Sapato foram seis: o médico Fred Nicácio, a psicóloga Sarah Aline, o youtuber Fred, o biomédico Ricardo, a pagodeira Marvvila e o fazendeiro Gustavo.

Cezar detona Cara de Sapato

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse Black para seus aliados. Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha”, finalizou.

