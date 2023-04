BBB 23: Ricardo e Sarah Aline discutem após paredão: ''Você é estressante''

Ricardo e Sarah Aline têm desentendimento ao falarem de jogo e sister perde a paciência com affair no BBB 23

O casal Ricardo e Sarah Aline discutiu mais uma vez por causa de jogo no BBB 23. Após a formação do paredão deste domingo, 02, os brothers foram para a cozinha da Xepa conversar e acabaram se desentendendo ao falarem sobre os votos da berlinda.

O biomédico questionou as prioridades do Quarto Fundo do Mar, e a psicólogo logo rebateu. "Eu não ia votar sozinha na Larissa. Todo mundo falou que votaria na Amanda. Eu não ia votar sozinha na Larissa, pra ficar para a Aline desempatar", falou Sarah Aline.

"Entendi qual é o seu rolê. Você tá vindo me perguntar o que eu ia fazer, eu ia falar só sobre o meu voto e já tô falando coisas que a gente tinha conversado ali", completou ela. A conversa continuou, os ânimos se exaltaram e Ricardo pediu para Sarah Aline falar baixo e não se estressar.

A psicóloga, então, disparou: "Óbvio. Você é estressante, cara". "Só fiz uma pergunta. Você quer falar pra mim que, jogando em grupo, vocês foram para a guerra sem saber o primeiro voto?", perguntou Ricardo. "A gente sabia que o nosso primeiro voto seria na Amanda", disse Sarah. "Era só isso que eu queria saber", falou Ricardo.

Em seguida, a sister fez um pedido para o affair. "Não quero que você faça mais isso. Você não queria saber sobre mim. Não vou te falar absolutamente mais nada", comentou Sarah Aline. "Eu não pedi para você falar nada. Eu pedi voto de alguém?", defendeu-se ele. "Você tá falando que eu tô querendo pegar informação de vocês. Eu não preciso disso. Já ouvi muita coisa nesse quarto. Você tá achando que eu tô querendo puxar informação de você", acrescentou o biomédico. "Você gosta de fazer isso, você devolve sempre pra mim. Você adora depositar as coisas na minha cabeça", respondeu Sarah.

Ricardo negou que era essa sua intenção e Sarah Aline ironizou. O brother, então, respondeu: "Não me tira de bobo, não. Você tá me tirando de bobo. Eu só fiz um questionamento".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Bruna Griphao admite que gritou indireta para sister: ''Fui eu''

Após a formação do Paredão deste domingo, 02, as sisters do Quarto Deserto escutaram uma conversa do Quarto Fundo do Mar no Quarto do Líder. Não gostando do que ouviram de Sarah Aline, Bruna Griphao acabou jogando uma indireta para a psicóloga ao passar pela cozinha.

Por gritar a provocação e ter saído andando, a voz não foi identificada e alguns brothers acreditaram que Amanda teria falado as palavras: "Muito hipocrisia nessa casa". Antes de dormir, a atriz então esclareceu o ocorrido com as aliadas.

"Ele achou que fosse a Amandinha que tinha falado. Fiquei boladona. Mas passou já, foi momentâneo. Nem consigo sentir raiva da Sarah. Não dá", comentou Bruna Griphao sobre Ricardo Alface ter achado que a médica que havia jogado a provocação. "Bem nessa vibe, não dá", falou Larissa.

"Me incomoda porque no meu caso eu sempre tentei muito piorizar os meus afetos aqui dentro até o momento que eu vi que eu tava tomando fumo. Perdi você [Larissa] e ainda tentei priorizar. Fui Líder e eu poderia não ter perdido o Fredinho se eu tivesse feito diferente. Me incomoda me botar por causa do Fred", explica Bruna Griphao. Em seguida, Bruna diz o que respondeu para Ricardo: "Não foi a Amanda não, fui eu. Mas não foi pra você também não. Aí ele: 'ah tá'", explicou-se a atriz.

++ Sisters do Quarto Deserto fazem flagra e jogam provocação na casa: ''Muita hipocrisia''