BBB 23: Ricardo Alface faz proposta para brother na prova de resistência: 'Ficar comigo'

Ricardo Alface tenta mexer com a cabeça de rival no jogo ao fazer uma proposta inesperada durante a prova do líder de resistência no BBB 23: 'Ficar comigo'

No início da tarde desta sexta-feira, 31, apenas três participantes continuavam na prova do líder de resistência do BBB 23, da Globo: Aline Wirley, Cezar Black e Ricardo Alface. Então, o biomédico decidiu fazer uma proposta para o seu rival declarado no jogo para tentar formar uma aliança nesta altura do campeonato.

Ricardo falou para Cezar: “Você tem que ficar comigo, aí eu não voto em você”. A proposta dele aconteceu para que Aline se sinta em minoria e desista da prova. Caso ganhe a liderança, ele poderia não indicar Black direto ao paredão com o poder do líder.

Porém, vale lembrar que Ricardo já disse que Cezar Black é seu alvo no paredão caso seja o líder. Durante um vídeo do Raio-X nesta semana, ele contou que a rivalidade entre eles continua firme e forte. "Não esqueci o que o Black fez, tá bom? Mais uma vez aqui no jogo o Black erra, comete os erros dele comigo e vem pedir desculpa. Tenho coração, não sou uma pessoa amargurada, então perdoei ele, sim, de coração. Mas já deu", disse ele.

E completou: "O que foi feito, foi feito. Pedir desculpa não vai apagar o erro cometido. Ele atrapalhou o meu jogo, e, e se eu ganhar o Líder, vou ter que indicar ele. Não tem essa, não. E vou deixar o Brasil decidir. Mas, enquanto isso não acontece, vou ter que estar votando com ele para fazer meus objetivos".

SAIBA COMO SERÁ A DINÂMICA DA SEMANA NO BBB 23

No sábado, 1º, os participantes podem comprar o Poder Curinga, que será o Poder Real e dará uma imunidade para quem adquiri-lo. Também no sábado, 1º, os brothers e sister disputam a prova do anjo em duplas.

No domingo, 2, os participantes formam um paredão quádruplo. O dono do Poder Curinga descobre que está imune. A dupla de Anjos dá a imunidade para uma pessoa. O líder da semana indica uma pessoa. Na votação da casa, os participantes vão escolher duas pessoas para dar o voto e os dois mais votados serão emparedados.

Então, os participantes fazem uma dinâmica nova: o Resta Dois. Na dinâmica, os dois emparedados pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada um. Os dois que restarem estão no paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta. E as novidades não param por aí. Nesta semana, o público vai fazer o Voto Reverso e terá que votar para quem eles querem que continue no jogo.