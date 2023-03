BBB 23: Ricardo decide plano de indicar brother: 'Já deu'

No Raio-X do BBB 23, Ricardo revela que ainda é rival de brother e quer indicá-lo ao paredão: 'Não vai apagar o erro cometido'

O brother Ricardo decidiu quem será o seu indicado ao paredão caso vença a prova do líder desta quinta-feira, 30, no BBB 23, da Globo. Em desabafo no vídeo do Raio-X pela manhã, ele contou que ainda não esqueceu a sua rivalidade com Cezar Black, que continua sendo o seu alvo no jogo.

"Não esqueci o que o Black fez, tá bom? Mais uma vez aqui no jogo o Black erra, comete os erros dele comigo e vem pedir desculpa. Tenho coração, não sou uma pessoa amargurada, então perdoei ele, sim, de coração. Mas já deu", disse ele.

E completou: "O que foi feito, foi feito. Pedir desculpa não vai apagar o erro cometido. Ele atrapalhou o meu jogo, e, e se eu ganhar o Líder, vou ter que indicar ele. Não tem essa, não. E vou deixar o Brasil decidir. Mas, enquanto isso não acontece, vou ter que estar votando com ele para fazer meus objetivos".

Raio-X de Rick! 🥬



Ele disse que pedir desculpas e fazer as pazes não apagam erros cometidos no jogo. E por mais que ele tenha perdoado, ele vai fazer a indicação, caso ganhe o líder, e deixar nas mãos do Brasil decidir.



📹 Reprodução: Globoplay | #TeamAlface#BBB23pic.twitter.com/HMRRiOYh8v — Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 30, 2023

Ricardo revela quem está no seu Top 3

Nesta semana, Ricardocontou quem está no seu Top 3 ideal no BBB 23. Em conversa com DomitilaBarros, ele disse que não pretende colocá-la no paredão agora. "Meu voto não é em você e está longe de ser, Domi. Top 5 você está comigo".

No papo, o biomédico confessa que vê o seu Top 3 por afeto, com Sarah Aline e Marvvila, mas como visão de jogo incluiria a ativista. "A gente tem que ver razão e quem fez por merecimento. Merecimento até agora eu vejo que você fez um game aqui. Você fez o seu game aqui. Você tem merecimento sim de chegar ao Top 3", pontua.