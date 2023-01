BBB 23: Paula se recusa a dar imunidade para Gabriel. Saiba o motivo!

Paula diz para Gabriel que não daria a imunidade do Anjo para ele no BBB 23 e explica o seu motivo

A sister Paula declarou que não pretende imunizar o amigo Gabriel se ganhar o Poder do Anjo nesta semana no BBB 23. Durante uma conversa com o brother na madrugada desta quarta-feira, 25, ela contou quem iria imunizar e descartou o colega da Casa de Vidro, mesmo depois de ter dito no Jogo da Discórdia que quer que ele chegue até a final com ela.

Paula contou que faria a imunidade para Bruno e deixou Gabriel surpreso. Então, ela explicou o motivo de sua decisão: ela quer não tirar o principal alvo da casa. “E porquê que eu não te daria hoje? Porquê eu sei que você é o principal alvo e eu quero que você tenha mais uma semana, pra tentar mostrar pro Brasil quem é você. Por isso que o Tadeu falou ‘tem grandes jogadores que se tivessem saído na primeira semana não ganhariam o BBB.’ Então assim, eu sei que hoje, você ainda é opção de voto de algumas pessoas. Se eu te der o anjo hoje, eu vou pro paredão", disse ela.

Gabriel não concordou com ela. "Eu não acho assim. Você não é ‘o próximo’", disse ele. E ela rebateu: "Mas eu tiro a opção de voto". Assim, ele aceitou a decisão dela. "Sim, eu entendo super". Para finalizar o assunto, ela disse: "E uma opção de voto fortíssima".

Equipe de Paula defende a sister após comentário no BBB 23

Nesta semana, a equipe da sister Paula precisou defendê-la por causa de um episódio no BBB 23. Ela citou a sister Juliette ao falar de Marília e gerou um climão nas redes sociais. Paula disse: “Tu quer dar uma Juliette, pobre, sofrida.... Aí não dá, amor". Então, a equipe dela decidiu explicar a fala da sister.

“Viemos por meio deste deixar claro que Paula não possui nada contra Juliette, pelo contrário, admira sua carreira e trajetória no BBB. A questão da defesa foi afirmar que a Marília está forçando uma narrativa para se assemelhar com a Ju em sua edição. Já que a mesma passou por uma barra jogando sozinha e conseguiu favoritismo na temporada. Juliette nunca foi vítima e se tornou um fenômeno e exemplo para muitos. Já Marília está se sabotando e forçando uma exclusão. A equipe, familiares e a nossa própria sister respeitam os fãs e a vencedora que conquistou o Brasil”, informaram.