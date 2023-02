BBB 23: MC Guimê desabafa com Antônio “Cara de Sapato”: “Me sinto desconfortável”

Após escapar do quarto Paredão do BBB 23, MC Guimê desabafou com “Cara de Sapato” sobre fala que o lutador de MMA teve

Nesta quarta-feira, 15, depois de escapar do quarto Paredão do BBB 23 que aconteceu na noite desta terça-feira, 14, e terminou com Paula sendo eliminada,MC Guimê abriu seu coração para Antônio “Cara de Sapato”.

O cantor começou falando sobre suposições que “Cara de Sapato” teria feito: “Quando você foi falar o papo, e você foi bem sincero, você falou: Vou ser bem sincero contigo, acho que você [é eliminado]. Você falou ontem”.

Balançando a cabeça negativamente, o lutador de MMA negou a fala: “Primeiro a Paula vai sair, eu repeti diversas vezes. Se você duas pessoas, achava que seria você”.

“E você falou que era por causa da parada do ‘game’ e etc”, adicionou Guimê e “Cara de Sapato” afirmou que esta era sua opinião.

Guimê então começou a desabafar: “Aí o que eu me senti desconfortável, que eu não quis falar porque estava no meu momento de pré Paredão, aí eu falei: ‘Depois eu falo isso pro Sapato’”.

“Você não concordar com o meu jogo, e não jogar da forma como eu jogo, isso é normal. Isso é o seu direito, assim como meu também, e segue o fluxo. Mas o que eu me sinto desconfortável, de coração sendo amigo, e por enquanto a gente não está aliado por conta desta situação que o Caubói [Gustavo] me indicou”, começou dizendo o marido de Lexa sobre sua relação com “Cara de Sapato”.

Por fim, Guimê finalmente disse o que estava o incomodando: “A gente tem um respeito mútuo aqui. Mas aí, quando você fala isso, o que eu quero te dizer que me deixa desconfortável, e você não precisa concordar, mas quando você se alia no game, mesmo a gente não sabendo o que vai ser de nós, a gente tem que entender o que vai ser o jogo do seu parceiro”.

Chocada!

Fora da casa, após ser eliminada, Paula ficou chocada ao descobrir que Key Alves e Gustavo estavam por trás do conflito que teve com Cristian dias antes de ser escolhida para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Eu não esperava isso, o Black, a Key, o Caubói. Porque ele se coloca em um lugar de que não é bobo e eu também não era. Então, eles se colocam em um lugar… achei ridículo”, comentou.