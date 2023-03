BBB 23: Márvvila desabafa com Ricardo durante festa e dispara: “Me sinto rejeitada”

A cantora Márvvila abriu seu coração para Ricardo durante desabafo em mais uma Festa do Líder no BBB 23

Na madrugada desta quinta-feira, 30, a Festa da Líder Sarah Aline tomou conta do BBB 23. Porém, o momento não foi só de alegria. Durante a festa, Márvvila fez um desabafo para Ricardo.

O biomédico começou a conversa falando do sentimento de Larissa e Fred Nicácio terem voltado ao jogo após serem eliminados: “Isso do pessoal voltar e a gente se sentir mal. Porque assim, eles voltaram bem melhores. Felizes por terem visto a família e essas coisas. Mas a gente não pode esquecer um negócio: quem saiu foram eles. O povo tirou eles. Para a gente não se sentir inferior, sabe?”.

A cantora rebateu e disse não compartilhar do mesmo sentimento: “Eu não tenho esse sentimento tão forte. Por isso que eu estou tentando incentivar quem está aqui. Quem estava era o Gab [Gabriel Santana] e sinto muito forte na Sarah. Não tô assim”.

Então, Márvvila abriu o coração: “O único sentimento que eu tenho é que eu não fui ao Paredão. E com as informações que trazem pra mim, eu me sinto um pouco rejeitada pelo Brasil. E daí? A gente quer fugir do Paredão, mas que quero saber também. Se eu tiver que sair, vou sair de cabeça erguida. Entende que eu não quero sair mas eu quero saber se o povo...”

“Esse sentimento [que Ricardo comentou], eu não tô mais. Eu tô tentando fortalecer os meus que estão. Eu tô fraca e triste, mas não por isso. É pelo desgaste que isso causa na gente. E por ter essa informação que me confirma coisas que eu já sentia, ou me comparando a outras pessoas, isso termina de acabar com o que já estava ruim”, ainda disse a cantora de pagode.

Ricardo tentou animar a sister e comentou sobre a participação dela na casa mais vigiada do Brasil: “Eu vejo você em uma crescente”.

“De coração, eu acho que eu falei coisas que eu sentia. Se foi impactante ou se eles [espectadores] gostaram ou não, amém. Mas eu não vou forçar uma barra ou alguma coisa só pra me destacar”, finalizou a sister.

Vingança!

Ainda nesta madrugada, Sarah Aline e Ricardo se vingaram das sisters do Quarto Deserto que abandonaram a festa da líder para irem dormir.

A Líder usou o poder do Alarme na casa e acordou Aline Wirley, Amanda, Larissa e Bruna que dormiam no quarto.