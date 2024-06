Zac Efron fala pela primeira vez sobre gravidez de ex-namorada, Vanessa Hudgens

Zac Efron fala sobre gravidez de sua ex-namorada, Vanessa Hudgens, pela primeira vez e surpreende com sua reação; confira!

O ator Zac Efron está super feliz por sua ex-namorada e colega de High School Musical, Vanessa Hudgens! Isso porque a atriz está esperando por seu primeiro filho com o jogador de beisebol Cole Tucker. Em entrevista recente, o famoso falou pela primeira vez sobre a gestação da 'Baby V' e surpreendeu com sua reação.

Durante o tapete vermelho da première do seu filme Tudo em Família, Efron se mostrou super animado com a novidade. Ele também citou Ashley Tisdale, sua outra colega de High School Musical que também está grávida de seu segundo filho.

"Oh, elas serão as melhores mamães de todas, aquelas meninas, você está brincando comigo, oh meu Deus", disse Zac ao Access Hollywood. Na conversa, ele também falou sobre uma possível reunião com as atrizes. "Sim, teremos algumas reuniões familiares divertidas chegando", afirmou o ator.

o zac efron falando que a vanessa hudgens vai ser a melhor mãe do mundo foi o motivo do meu colapso pic.twitter.com/v2SvnDZ6FW — vic ⸆⸉ (@efronsaurr) June 14, 2024

Zac Efron e Vanessa Hudgens viveram um relacionamento após se conhecerem nas gravações de High School Musical. O ex-casal também eram super amigos de Ashley Tisdale na época. Com o tempo, o trio acabou se afastando, mas ainda nutrem um carinho mútuo.

Diretor de 'High School Musical' entrega sexo dos bebês de Vanessa Hugens e Ashley Tisdale

Recentemente, o diretor Kenny Ortega, responsável pelos filmes High School Musical, surpreendeu ao deixar escapar o sexo dos bebês das atrizes Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale. Em entrevista à People, ele revelou que elas estão esperando por meninas!

Na conversa, Kenny falou sobre sua felicidade em ver as duas, que eram muito amigas na adolescência, passando por essa gravidez simultânea. "Eu adoro que elas estejam grávidas ao mesmo tempo. Espero que essas duas meninas tenham a chance de se conhecerem, crescerem juntas e se tornarem amigas", disse o diretor.

O diretor e coreografo ainda opinou sobre as duas artistas estarem prontas para essa nova fase. "Ah, acho que as duas estão prontas. Ashley estava muito pronta para seu primeiro filho, e acho que Vanessa também. Acho que elas estão muito animadas, muito, muito animadas por serem mães", afirmou Kenny.