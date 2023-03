BBB 23: Mãe de MC Guimê se posiciona sobre a expulsão do filho: "Foi uma arapuca!”

Maria Cristina acusa Big Brother Brasil de planejar armadilha para eliminar MC Guimê da competição

Mãe é mãe! Na tarde desta segunda-feira, após o depoimento de MC Guimê (30) na Delegacia da Mulher, no Rio de Janeiro, dona Maria Cristina Amaral, a mãe do cantor não hesitou em defender o filho após ele ser acusado de importunação sexual contra Dania Mendez no BBB23.

Sem acreditar nas acusações, a matriarca veio a público nas redes sociais para expressar toda sua indignação e ainda afirmou que a eliminação de Guimê não passou de uma grande armadilha para acabar com a reputação do filho dentro e fora da competição.

"Força! Deus está contigo, viu? Você é uma pessoa boa. Tudo isso foi uma arapuca. Eu queria muito te pegar no meu colo, te proteger, arrancar toda essa dor para mim", começou ela.

Na sequência, por meio dos Stories do Instagram, Maria Cristina prosseguiu: "Te amamos muito. Você sempre foi exemplo. O inimigo agiu, mas não permita que te faça pensar diferente, amor, orgulho das nossas vidas. Filho, estamos sempre com você até o fim", completou.

Vale ressaltar que a esposa de MC Guimê, Lexa (28), ficou abalada com as cenas que presenciou e desabafou nas redes sociais.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais! Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, afirmou.

Lexa desabafa sobre a exposição de sua vida pessoal: "Abalada"

Na última semana, Lexa usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o momento delicado que passando em sua vida pessoal após seu marido, o cantor MC Guimê, ser expulso do BBB 23.

"Lamento por toda essa exposição. Em 10 anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Eu só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim", desabou ela nos stories do Instagram.