Casamento de Lexa e Guimê não teria chegado ao fim: ''É sagrado''

Segundo colunista, amigos próximos alegam que casamento de Lexa e Guimê continua após últimos acontecimentos conturbados

Parece que o casamento de Lexa e Guimê continua mesmo após os últimos acontecimentos polêmicos envolvendo o cantor no BBB 23. Segundo o colunista Leo Dias, o casal continua junto após a saída do funkeiro do reality em meio às acusações de assédio a mexicana Dania Mendez.

Conforme publicado pelo jornalista, amigos próximos deles alegam que os famosos continuarão o relacionamento. Lexa teria avaliado e chegado a conclusão de que não valeria a pena jogar a história de amor com o marido por conta de um deslize.

"Ela [Lexa] me falou que não vai jogar o casamento fora por causa de uma passada de mão. A mãe de Lexa também apoia muito oi Guimê e elas acreditam muito que isso é sagrado", teria dito uma pessoa próxima a eles a Leo Dias.

Neste sábado, 18, a cantora se pronunciou após o jornalista publicar uma nota dizendo que ela teria feito uma festa com música alta e amigos na casa mãe para MC Guimê.

Veja:

Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim , obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta. — Lexa (@LexaOficial) March 18, 2023

Lexa, me desculpe. Você sabe que eu respeito demais você e sua família, mas os vizinhos da sua mãe mandaram áudios da festa e estava tocando em um som altíssimo a música do Guimê. Não faz sentido sua mãe fazer um churrasco depois de um dia como aquele e tocando música dele. — LeoDias 🍿 (@euleodias) March 18, 2023

Lexa desabafa sobre a exposição de sua vida pessoal: "Abalada"

Na tarde deste sábado, 18, Lexa(28) usou as redes sociais para fazer um desabafo. A cantora está passando um momento bastante delicado em sua vida pessoal após seu marido, o cantor MC Guimê (30), ser expulso do BBB 23 após assediar uma participante do reality show.

Nos Stories do Instagram, a artista publicou um texto em que revela que sua saúde mental está abalada devido aos últimos acontecimentos, e afirmou que não vai deixar ninguém guiar seus passos e nem decidir sua vida.

"Lamento por toda essa exposição. Em 10 anos de carreira nunca fui uma artista polêmica. Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Eu só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar. Não é sobre ninguém, é sobre mim", desabou.