BBB 23: Mãe de Domitila desabafa sobre condição da filha: 'Tem pino'

Mãe de Domitila Barros revela que ficou preocupada ao ver a posição da filha durante a Prova de Resistência no Quarto Branco

Mãe da sister Domitila Barros, Roberta Barros contou que ficou preocupada ao ver a posição da filha durante a Prova de Resistência do Quarto Branco no BBB 23, da Globo. Isso porque a jovem teve que ficar com o braço para fora do carro e segurando um círculo por várias horas.

Em conversa com o Jornal Extra, ela disse que se preocupou por causa de uma condição de saúde da filha, que tem um pino no braço há alguns anos. “Eu fiquei super preocupada, pois ela tem um pino no braço. Quebrou quando era criança. Eu chorei muito a noite toda vendo ela naquela situação”, afirmou.

Vale lembrar que a fase da resistência no Quarto Branco durou mais de 18 horas e chegou ao fim quando Domitila derrubou o círculo que precisava segurar. A sister cochilou e o item caiu no chão, dando a vitória para o rival dela, Fred. “Ela já é uma grande vencedora e orgulho para todas nós. Para mim ela venceu”, disse a mãe dela para defender a filha.

Domitila ficará no Quarto Branco até a edição ao vivo do BBB na noite desta quinta-feira, 9.

Domitila lamenta ter perdido a dinâmica no Quarto Branco

Sozinha no Quarto Branco, Domitila chorou e desabafou sobre como está se sentindo após Fred ter saído como vencedor. "É isso aí Brasil. Nadei, nadei e morri na praia mais uma vez. A coisa que eu tinha mais medo aqui era o Quarto Branco. Vamos ver o que nos espera. É muito frustrante perder essa prova, nesse contexto. Mas eu dei o meu máximo. Eu não sei que horas são, mas acredito que eu fiquei muito tempo aqui dentro. No final, dei um cochilo e o negócio caiu da minha mão", contou.

E completou: "Ontem foi Dia das Mulheres e eu quero dizer: 'Força guerreira'. É sobre isso. Não é sobre cair, é sobre se levantar de novo. Chorei um pouquinho, mas botei as mãos nas minhas costas pra me lembrar que foi muito aguentar as conversas, o climão, ficar com os braços doendo. Mas a mente é o que dói mais. Enclausurada num carro, segurando um negócio, pressionando para não cair".