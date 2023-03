BBB 23: Saiba o que o Big Boss falou para Domitila após ela perder no Quarto Branco

Domitila se deu mal no Quarto Branco e perdeu a dinâmica contra Fred no BBB 23. Saiba qual foi o recado do Big Boss para ela

Na madrugada desta quinta-feira, 9, a sister Domitila Barros perdeu a prova de resistência do Quarto Branco. Ela deixou cair o círculo com a logo de uma marca de carros e foi eliminada da disputa, dando a vitória para o seu rival, Fred. Porém, ela não saiu do Quarto Branco e ouviu uma mensagem do Big Boss.

Depois que Fred comemorou a sua vitória no Quarto Branco e saiu do local para celebrar com seus aliados na casa, Domitila permaneceu no isolamento e ouviu uma mensagem da voz misteriosa. "Atenção, seu kit de sobrevivência está na despensa. O Quarto Branco para você ainda não terminou”, disse o Big Boss.

"O Quarto Branco pra você, ainda não terminou" Big Boss avisa Domitila que seu kit sobrevivência tá na despensa e que ela deve permanecer no quarto #BBB23pic.twitter.com/5yXcvEBeSR — Splash UOL (@Splash_UOL) March 9, 2023

No entanto, Domitila ainda não sabe quanto tempo terá que permanecer no Quarto Branco. Apenas o público, o apresentador Tadeu Schmidt já revelou que a sister ficará no isolamento até a edição ao vivo desta quinta-feira, 9, quando poderá voltar para a casa. Ela voltará para a casa com a notícia de que está no paredão e sem direito a disputar a prova bate-volta.

Por sua vez, Fred está imune e ainda ganhou um carro 0km.

Sozinha no Quarto Branco, Domitila chorou e desabafou sobre como está se sentindo. "É isso aí Brasil. Nadei, nadei e morri na praia mais uma vez. A coisa que eu tinha mais medo aqui era o Quarto Branco. Vamos ver o que nos espera. É muito frustrante perder essa prova, nesse contexto. Mas eu dei o meu máximo. Eu não sei que horas são, mas acredito que eu fiquei muito tempo aqui dentro. No final, dei um cochilo e o negócio caiu da minha mão", contou.

E completou: "Ontem foi Dia das Mulheres e eu quero dizer: 'Força guerreira'. É sobre isso. Não é sobre cair, é sobre se levantar de novo. Chorei um pouquinho, mas botei as mãos nas minhas costas pra me lembrar que foi muito aguentar as conversas, o climão, ficar com os braços doendo. Mas a mente é o que dói mais. Enclausurada num carro, segurando um negócio, pressionando para não cair".