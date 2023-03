BBB 23: Após 18 horas, duelo do Quarto Branco chega ao fim

Duelo do Quarto Branco acabou após Domitila sem querer descumprir regra da prova

O duelo do Quarto Branco entre Domitila e Fred Desimpedidos acabou na manhã desta quinta-feira, 09, após 18 horas de prova. A sister, que apertou o botão e chamou o brother para disputa, acabou descumprindo uma das regras e foi a perdedora.

Sem querer, a miss fechou os olhos e quase pegou no sono, ao ter esse "desligamento" rápido da prova acabou deixando cair a logo, que deveria ser segurada a todo instante.

Arrasada, Domitila caiu no choro ao saber que não levaria a imunidade e o carro. Ela continua no Quarto Branco e recebeu um kit de sobrevivência. A produção deu algumas instruções para ela e liberou um banheiro completo com chuveiro para usar.

No kit de sobrevivência, a sister encontrou um colchonete térmico, itens de higiene feminina, toalha, frutas, biscoitos, água de coco, água mineral e sucos.

No programa desta quinta-feira, 09, ela será avisada que está no paredão sem direito a Prova Bate e Volta. E não participará da Prova do Líder.

Fred detona Domitila no Quarto Branco: 'Você usa a mentira'

Confinados no Quarto Branco do BBB 23, da Globo, desde a manhã desta quarta-feira, 8, Domitila e Fred trocaram alfinetadas nas conversas. O rapaz acusou a sister de mentir no programa.

Ele deu risada quando ela o corrigiu. O rapaz chamou a sister de Domi e ela disse que seu nome é Domitila. Então, ele disse: “Você usa mentira como estratégia, fica falando que o Brasil está sempre do seu lado e ainda mete essa. Gente do céu... Se você faz isso dentro de um carro, imagina dentro de uma casa. Em 50 dias...”.

Ao ouvir isso, ela rebateu: “Não se preocupe, no máximo, em 50 dias, você vai saber o que eu vou fazer na casa. Quero muito ganhar essa prova, essa imunidade e usei sim de um blefe para te afetar”. Por fim, ele disparou: “Blefe não, mentira”.

Mais cedo, Domitila disse que usou de um 'blefe' para desestabilizar Fred. "Você lembra que eu já falei para vocês que eu sou uma pessoa muito espiritualizada? Eu vi uma coisa aqui que quando acabar tudo isso eu vou te mostrar. Amoleceu meu coração. Por isso que você vai ter o privilégio de saber que, de muitas coisas que eu falei, uma coisa foi um blefe, para poder desestabilizar você psicologicamente. Foi quando eu disse que quando teve possibilidade da Larissa sair por Paredão. Eu abri essa possibilidade dela sair pela casa. Não sei mais como eu falei...", disse ela.

E ele comentou: "Você lembra aquilo que eu disse? Aquilo foi um blefe. As vezes que a Larissa teve a possibilidade de ir para um Paredão, ou por aquela carta que a Key comprou, ou por outros momentos, foi realmente a Key que não quis colocar. Quando acabar isso aqui, você vai ver coisas... Vou lhe mostrar uma coisa, por isso que eu fiquei calada um tempão. Vi uma coisa que abriu meu coração".

Por sua vez, Fred rebateu: "Acho que acabou jogando contra você. Você usar uma mentira para tentar me desestabilizar psicologicamente e, honestamente, só me fez muito mais forte".